Nigeriyäneñ Benue ştatında qorallı keşelär höcümnäre näticäsendä kim digändä 23 keşe üterelgän, küplär yaralanğan, dip xäbär itte räsmi zat yakşämbe könne.

Kwande cirle üzidaräse wäkile Ray Anumve ber gazetqa interv’yusında mal asraw belän şöğıl’länüçe Fulani kötüçeläreneñ töbäktäge awıllarğa höcüm yasawın belderde.

Anumve 23 keşeneñ, şul isäptän balalarnıñ, üterelüen rasladı. Ul höcüm waqıtında berniçä yortnıñ yanıp betüen häm höcümçelärneñ awıl xalqınıñ azıq-tölek zapasların talawın äytte.

Benue ştatında Fulani köçläre belän awıl xucalığı cämğıyät’läre arasında bäreleşlär bulğalap tora.

AFP mäğ’lümatına kürä, “Qızıl Xac” wäkile şimbä kiçendä dürt törle awılda dürt ayırım höcüm buluın xäbär itte.

“Qırdan kilgän xäbärlär törle höcümnärdä kim digändä 23 keşeneñ üterelüen rasladı,” dip äytte AFPğa Benue ştatınıñ “Qızıl Xac” särqatibe Êntoni Abah.

Ul Ukumda - sigez, yaqındağı Logoda - tuğız, Guma häm Kwande awıllarında öçär keşeneñ üterelüen äytte, bu sannarnıñ oyışmanıñ urında êşläwçe afät xezmätkärlärennän alınuın belderde. Şulay uq, berniçä keşeneñ yaralanuı da xäbär itelde.

Poliśiyä wäkilläre höcümnär turında mäğ’lümatqa iyä tügel. Ştatnıñ êlektr kompaniyäsendä ğomum mödir bulıp êşlägän häm layıqlı yalğa çıqqannan soñ küptän tügel höcümgä duçar bulğan töbäktäge awıllarnıñ bersenä küçengän Kepas Kangex “AFP”ğa 3 keşeneñ ülüe turında işetüen belderde. Ul älege keşelär arasında motośiklda baruçı ber parnıñ barlığın, alarnıñ höcümgä duçar buluın häm motośiklların Fulanilarnıñ alıp kitüen xäbär itte. Kangex töbäktä Qıtay şirkätläreneñ altın şaxtaları êşlätüen dä äytte.

“Höcümnär qazılma baylıqlar qazıluçı urınnar yanında bulmadı,” di ul. “Şulay da, ni öçen cirle xalıq höcümgä duçar bula, yaralana... ämma bu töbäklärdä êşläwçe Qıtay qazıluçılarına ber tapqır da höcüm bulmadı, bu añlaşılmıy.”

Soñğı höcümnärneñ qayberläre yaqınça ber ay êlek 56 keşeneñ ülemenä kitergän höcüm urınnarında qabatlandı. Küpçelek Fulani köçläre - möselman, ä awıl xucalığı belän şöğıl’länüçelär xristian bulğanğa, Nigeriyäneñ “Urta quşaq” dip atalğan töbägendäge höcümnär yış qına dini yäisä milli tösmer ala.

Aprel' ayında kürşe Plato ştatında bilgesez qorallı keşelär yasağan ike höcüm näticäsendä 100dän artıq keşe üterelgän ide. Urta quşaq töbägendä, Benue ştatın da kertep, awıl xucalığı häm mal asraw öçen kiräkle cirlär klimat üzgäreşe häm keşelär sanınıñ artuı arqasında kisken räweştä citmi başlağan, bu isä cir öçen ülemçel köräşkä säbäp bula.