Xamdan Ballal "No Other Land" dokumental fil'mınıñ Oskar bülägen yawlağan rejissyerı, üzenä İzrailneñ qanunsız kilep urnaşuçıları tarafınnan kürsätelgän cäber-zolım häm köç qullanular turında söyläde.

Ballal sişämbe könne “Reuter"s” agentlığına monnan aldan kürşeseneñ öyenä höcüm itüçelärne töşergännän soñ üz öyen saqlaw öçen kiçen tışta kötep toruın äytä.

"Min barı tik tışta kötep tordım, ägär dä urnaşuçılar yäisä xärbilär öyemä höcüm itsä, alarnı tuqtatırğa telädem" – dip söyli ul poliśiä sağı astınnan çıqqannan soñ.

Ballal üzen cirgä êtep yığuların, ğaskärilärneñ torırğa boyırıp qıçqıruın häm qoral belän yanawın citkerä. "Bu aqılğa sıymaslıq xäl, ğailägez, balalarıgıznıñ öydä buluın häm alarnı saqlarğa tiyeş buluıgıznı küz aldına kiteregez," – di ul.

Ballal äytüençä, urnaşuçılarnıñ berse anıñ başına "futbol tubı kebek" tibep cibärgän.

Bu waqıyğa aldınnan, Al-Xälilgä yaqın Susya awılında urnaşuçılar iftar cıyınına höcüm itkännär ide.

Düşämbe waqıyğası – İzrail' urnaşuçılarınıñ Yordannıñ basıp alınğan Könbatış üzänlegendä fälästin häm bädäwi awıllarına höcüm itü oçraqlarınıñ soñğısı. Küp oçraqta, poliśiä häm armiyä mondıy höcümnärgä tıqşınmıyça qırıydan qarap tora, di fälästinlelär häm aktivistlar.

“Nişan alındı”

Bıyılğı Akademiyä büläkläre tantanasında “İñ yaxşı dokumental' fil'm” Oskarın alğan "No Other Land" İzrail'neñ fälästin cämäğat'çelegen yäşägän cirennän quuı turında söyli, ul fälästinle häm izraille rejissyorlar tarafınnan bergä töşerelgän.

Ballal höcüm itkän urnaşuçılarnıñ bersen tanuın äytä.

"Bu berençe tapqır tügel," – di ul, - "Monnan alda da minem öygä berniçä tapqır höcüm itte häm mal-tuarın da minem baqçağa kertte"

Ballal ivrit telendä söyläşmi, ämma höcüm waqıtında urnaşuçılarnıñ üz isemen häm "Oskar" süzen äytüen işetkän.

"Alarnıñ miña maxsus höcüm itülären añladım," – dip äytte ul sişämbe könne xastaxanädä birgän interv’yuda.

İzrail' armiyäse Ballalnıñ ğaskärilär tarafınnan qıynaluı turındağı süzlärgä şunda uq cawap birmäde. Höcümçe bularaq belderelgän häm monnan alda da yanağan urnaşuçı Şem Tov Luski isä üzeneñ yäisä ğaskärlärneñ Ballalnı qıynawın kire qaqtı

Fil'mnıñ ikençe rejissyorı Basel Adra, urnaşuçılarnıñ armiyäne Ballalnıñ ğailä öyenä "No Other Land" fil'mında Masafer Yatta töbägen kürsätkän öçen üç alu maqsatı belän alıp kilülärenä ışana.

"Çönki üzennän kamerasın qaldırmıy häm barlıq waqıyğalarnı terkäp bara. Minemçä, ul maxsus nişanğa alındı" – dip äytte ul.