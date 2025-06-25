AQŞ xalqınıñ yartısına yaqını — yaqınça 161 million keşe — "bik xätär" êsselek dulqını belän oçraşa. Temperatura ilneñ könçığış yarında, şul isäptän, Nyu-York, Filadelfiya häm Vaşington şähärlärendä 38° gradustan yuğarı.
AQŞ milli hawa torışı xezmäte cılılıq häm dımlılıq kombinatsiyäse tönyaq-könçığıştağı qayber töbäklärdä hawa indeksın "toyıla torğan" temperatura + 43 gradusqa qadär kütäräçäk.
Nyu- York şähärendä temperaturalar 37 gradusqa citte, bu 2012nçe yıldan birle iñ êsse kön buldı. Yaqında urnaşqan Nyu- Djersida 39.4 gradus terkäde, ä Filadelfiyadä termometrlar 38 gradusnı kürsätte.
"Bu tör cılılıq bik xätär häm aña ciñel qararğa yaramıy," dip belderde “NWS” häm awır êşlärdän tıyılıp torırğa häm su êçärgä kiñäş itte.
Bu cılılıq Nyu- York şähäreneñ Bronks rayonında 34000nän artıq yortnı utsız qaldırdı, häm “Kon Êdison” ênergiyä täêminatçısı xalqını êlektr qullanunı kimetergä çaqırdı.
Küp şähärlärdä cämäğät urınnarı köndez bum-buş. Vaşingtonda milli parklar xezmäte töbäktäge bik êsse hawa" säbäple Vaşington monumentnı yabıp quydı.
“Amtrak” timer yul şirkäte könçığış töbägendäge yullarda tizlekne kimette, êkstremal temperaturalar säbäple soñğa qalular turında kisätte.
'Êsselek gömbäze'
Bu yuğarı temperaturalar "êsselek gömbäze" dip atalğan hawa kürsätkeçe öleşe bulıp tora — yuğarı basım sisteması cılı hawanı cir östendä totıp tora, häm cılılıq däräcäsen berniçä kön däwamında arttıra.
Meteorologlar häm klimat belgeçläre äytüençä, mondıy waqıyğalar global cılılıq säbäple yışraq, ozınraq häm köçleräk bula bara.
Moña qadär 2024 yıl dönya külämendä iñ êsse yıl buldı, ä 2025 yıl iñ êsse öç yıl isemlegenä keräçäk dip kötelä.
Êkstremal cılılıq AQŞta hawa belän bäyle ülemnärneñ iñ zur säbäbe bulıp tora, häm ul dawıllar, su basular häm tornadolardan da kübräk ülemgä kiterä.