İzrail oppozitsiä liderı Yair Lapid Gazadağı qırğın "tupik noqtasına citte" dip belderde,
Lapid Ğazzädäge suğışnıñ tupikka kerüen häm anı uñışsız dip bäyäläde, prem’yer-ministr Netan’yaxu citäkçelegendäge xökümätne bu wäzğıyät’ne tuqtatırğa häm Ğazzädä totılğan totıqlarnı azat itüne berençe urınğa quyarğa çaqırdı.
Ul pänceşämbe könne X platformasında urtaqlaşqan yazmasında: “Ğazzädä bez başqarğan närsä êşkä yaramıy. Suğış tupikka kerde. Anı beterü waqıtı citte. Citäkçelek strategiyäneñ uñışlı bulmawın añlağanda üzgäreş kertergä tiyeş”,- dide.
Bu belderülär sişämbe könne “Xamas”nıñ Xan Yunusta oyıştırğan tozaq waqıtında köbäle xärbi maşinada 7 İzrail ğaskären üterü waqıyğasınnan soñ yasaldı.
Lapid xökümätne ğaskärlärne höcüm tämege itüdä tänqıyt’läde häm däwam itüçe genośid belän bäyle “İnde berkem dä monıñ bezgä nindi faydası buluın añlamıy” dip belderde.
Lapid yaqınça 50 İzrail äsiren kire qaytaru öçen kileşü çaqıruın qabatladı; şularnıñ 20se isän bulırğa mömkin dip farazlana.
Ul suğıştan soñ Ğazzäneñ idaräsendä Misır qatnaşırğa tiyeşlegen dä täq’dim itte. “Ğazzä sızığın Misır idaräsenä birergä tiyeşbez, bu arada İzrail armiyäse Ğazzä tiräsenä qabat urnaşıp, yanawlarğa qarşı torırğa, kontrabandanı kisätergä häm “Xamas”nı iq’tisadi yaqtan buarğa tiyeş”, — dide ul.
Lapid “Xamas”nı ciñü ğaskärlärebezne Ğazzädä beterü belän tügel, ä strategiya, oyıştıru häm waqıtnı döres saylaw aşa mömkin dip assızıqladı.
Knesset äğ’zası häm êlekkege Knesset räise Mikki Levy Lapidqa teläktäşlek belderep: “Bez tuqtarğa tiyeş. Bu suğış yünäleşsez qaqşatu suğışına äwerelde. Xäzer kileşü waqıtı”,- dip östäde.