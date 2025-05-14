DÖNYA
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Paqıstan Hindstan ğaskäriyen tapşırdı
Hindstannıñ Çik buyı iminlege köçe ğaskäriye bilgele protokollar qısalarında Hindstanğa kire tapşırıldı.
Paqıstan Hindstan ğaskäriyen tapşırdı
Indian Border Security Force (BSF) soldiers patrol next to a stream near the Line of Control (LoC), a ceasefire line dividing Kashmir between India and Pakistan, at Sabjiyan sector of Poonch district. / Photo: Reuters
14 Май 2025

Räsmi zatlar beldergänçä Paqıstan çärşämbe könne uzğan ayda Paqıstan cirlärenä kerüe däğwa itelgän Hindstannıñ Çik buyı iminlege köçe ğaskäriyen Hindstanğa tapşırdı.

Purnam Kumar Şau isemle ğaskäri 23 aprel’dän bügengä qadär Paqıstannıñ çik buyı iminlegen täêmin itüçe köçlär tarafınnan küzätü astında totıldı. Hindstan tarafınnan yasalğan räsmi belderügä kürä ğaskäri çärşämbe könne Hindstannıñ tön’yağındağı Amritsarda urnaşqan Attari kontrol’ bülekçäsendä Hindstanğa tapşırıldı.

“Ğaskärine tapşıru tınıç şartlarda häm bilgele protokollar qısalarında çınğa aştı,” – dip äytelde.

Hindstanlı ğaskärineñ irekkä cibärelüe Hindstan häm Paqıstan arasındağı kiyerenkelek üskän çordan soñ başqarıldı.

Uzğan atnada bilgesez qorallı keşelär Hindstan citäkçelegendä bulğan Käşmirdä oyıştırğan höcümnän soñ ike il arasında raketa häm dron höcümnäre küzätelde.

Doşmanlıq AQŞ aradaşçılığı belän ike il arasında utnı tuqtatu täêmin itelgännän soñ bette.

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