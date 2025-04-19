Comğa könne İstanbulda uzğan Fälästinne yaqlawçı parlamentlar törkeme cıyılışında qatnaşqan 13 ilneñ parlament başlıqları İzrailneñ Ğazzägä yaqınça 18 ay däwam itkän höcümnären ğayeplädelär.
Alar Tel’-Avivnıñ höcümnären tuqtatu öçen xalıqara oyışmalarnı êşkä kereşergä çaqırdılar.
Malayziya parlamentı räise Tan Sri Dato Johari bin Abdul ileneñ Fälästinneñ bäysezlege häm suverenlığın nıqlı räweştä yaqlawın däwam itäçägen belderde häm tınıç xalıqnıñ üterelüen gäyepläde.
Ul Fälästinneñ Malayziya öçen tışqı säyäsät mäs’äläse genä tügellegen, ä keşelek, vöcdan häm bitaraf qalmaw mäs’äläse buluın assızıqladı.
Paqıstan parlamentı räise Särdar Ayaz Sadiq Fälästin mäs’äläseneñ säyäsi tügel, ä vöcdan imtixanı buluın häm fälästinlelärdän ğadellek, irek häm xörmät xise urlanuın äytte. Ul İzrailneñ gumanitar yärdäm konvoyların totqarlawın, töbäkne maxsus räweştä bombalawnı däwam itüen häm yärdäm oyışmaları xezmätkärlären üterüen belderde.
İndoneziya parlamentı räise Puan Maharani Fälästinneñ ğadellekkä moxtac buluın assızıqlap, parlamentlarnıñ üz wäqalätläre qısalarında bu mäs’äläne çişüdä qatnaşırğa tiyeşlegen äytte. Ul parlament äğ’zaları bularaq tawış-tınsız qala almawların belderep, bezneñ burıçıbız saylawçılar qarşısında ğına tügel, ä ğadellek, keşelek häm tınıçlıq aldında dip citkerde.
İspaniya parlamentı räise Armengol Socias videoyullamasında 2023 yılnıñ oktyabrennän birle Ğazzädä bulğan waqıyğalarnı “keşelekkä qarşı cinayät’” dip atadı. Ul bolay dide: “İke aylıq utnı tuqtatu çorınnan soñ İzrail kileşüne bozdı häm Ğazzä xalqın bombalawın, tağın da kübräk balalarnı üterüen, mediśina üzäklären yuq itüen häm yärdäm xezmätkärlären alıp barğan aşığıç yärdäm maşinaların şartlatuın däwam itte. Ütereş çıdıy almaslıq däräcägä citte.”
Socias “cäzasızlıq” mädäniyäteneñ dön’yaküläm taraluın tuqtatırğa çaqırdı, İspaniyäneñ Fälästin däwläten häm 1967 nçe yıl çiklären tanuın belderde.
Ul fälästinlelär İspaniyäneñ tulı yaqlawına ışana ala, keşe xoquqlarına häm xalıqara xoquqqa qarşı açıq höcümnär şunduq tuqtatılırğa tiyeş dip äytte.
Azärbaycan parlament räise urınbasarı Ali Äxmädov 30 yıl buyı okkupaśiya häm êtnik çistartu kiçergän il bularaq Azärbaycannıñ dön’yanıñ teläsä qaysı poçmağında ayırıp qaraw, keşe xoquqların bozu, êtnik çistartu, basıp alu häm ğayepsez keşelärgä qarata köç qullanunı gäyepläwen belderde.
Äxmädov Ğazzädäge keşelek krizisı häm meñnärçä ğäyepsez keşeneñ ülüenä tirän borçılu belderde, töbäktä azıq-tölek, su häm mediśina xezmäte citeşmäweneñ keşelärne açlıqqa êtärüen assızıqladı. Ul gumanitar yärdämnärne ireşterä almaw wäzğıyät’ne tağın da naçarayta dip äytte.
Äxmädov utnı tuqtatuğa ireşü häm anı tulısınça ğämälgä quyu kiräklegen äytte.
Azärbaycannıñ Fälästinneñ bäysezlegen yaqlawın häm Baqıdağı Fälästin ilçelеgeneñ 14 yıldan birle êşläp kilüen iskä töşerde. “Fälästin xalqınıñ üz ilendä xörmät kürep imin yäşäwe töbäk tınıçlığı häm totrıqlılığı öçen bik möhim”,- dide ul.
Azärbaycan parlament räise urınbasarı Ali Äxmädov İzrail-Fälästin mäs’äläsen çişü xalıqara xoquq häm BMO qararları nigezendä, Könçığış Qodüs Fälästinneñ başqalası bulğan ike däwlätle çişeleş belän mömkin dip belderde.
Ul Azärbaycannıñ Islam xezmättäşlege oyışması äğ’zası bularaq Ğazzä xalqına teläktäşlegen açıq räweştä kürsätüen dä assızıqladı.