DÖNYA
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Berniçä ilneñ belgeçennän toruçı êkipaj Xalıqara ğaläm stanśiyäsenä yul ala
“Axiom Space”nıñ Xalıqara ğaläm stanśiyäse missiyäsendä Polşa häm Vengriyä belgeçläre belän bergä täwge tapqır Hindstan astronavtı da qatnaşa.
Berniçä ilneñ belgeçennän toruçı êkipaj Xalıqara ğaläm stanśiyäsenä yul ala
A Falcon 9 rocket carrying the Axiom-4 crew of four astronauts lifts off from Kennedy Space Centre to the International Space Station. / Reuters
25 Июнь 2025

Hindstan, Polşa häm Vengriya çärşämbe könne, 40 yıldan artıq waqıt uzğaç, berençe tapqır üz astronavtların Xalıqara ğaläm stanśiyasına cibärde.

“SpaceX” kompaniyasınıñ “Falcon” raketası NASAnıñ Kennedi ğaläm üzägennän ike atna soñarıp bulsa da start aldı. Bu kiçekterü Xalıqara ğaläm stanśiyasındağı problemalar belän bäyle ide.

“SpaceX” mäğlümatlarına qarağanda, êkipaj Xalıqara ğaläm stanśiyasında bulğan waqıtta 60tan artıq fänni tikşerenü häm texnologik täcribä ütkäräçäk. Alar keşe fiziologiyäse, Cirne küzätü, biologik tikşerenülär häm material fännäre ölkäsendä êş alıp baraçaq.

Bu ike atnalıq missiyä öçen öç il dä urtaq çığımnar tüläde. Xyuston şähärendäge “Axiom Space” kompaniyase bu säfärne oyıştırdı häm här qatnaşuçınıñ bilet bäyäsen 65 million dollar dip bäyäläde.

NASA mäğlümatlarına kürä, êkipaj pänceşämbe könne Xalıqara ğaläm stanśiyasına kilep citärgä tiyeş.

Texnik problemalar häm naçar hawa şartları säbäple kiçekterelgän bu missiya Hindstan öçen zur ähämiyätkä iyä, çönki törkem kapitanı Şubxanşu Şukla Xalıqara ğaläm stanśiyasına barğan berençe hindstanlı bulaçaq.

Hindstan premyer-ministrı Narendra Modi “X” platformasında şatlığın belderep: “Törkem kapitanı Şukla Xalıqara ğaläm stanśiyasına mengän berençe hindstanlı bulu öçen yulda,” dip yazdı.

Missiyäneñ komandirı itep “Axiom Space” kompaniyasınıñ keşele galäm oçışları direktorı häm NASAnıñ êlekke astronavtı Peggi Witson bilgelände.

Missiyä belgeçläre isä Polşadan Awrupa ğaläm agentlığı astronavtı Slavoş Uznanski-Vişnivski häm Vengriyadan Tibor Kapu.

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