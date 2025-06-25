Hindstan, Polşa häm Vengriya çärşämbe könne, 40 yıldan artıq waqıt uzğaç, berençe tapqır üz astronavtların Xalıqara ğaläm stanśiyasına cibärde.
“SpaceX” kompaniyasınıñ “Falcon” raketası NASAnıñ Kennedi ğaläm üzägennän ike atna soñarıp bulsa da start aldı. Bu kiçekterü Xalıqara ğaläm stanśiyasındağı problemalar belän bäyle ide.
“SpaceX” mäğlümatlarına qarağanda, êkipaj Xalıqara ğaläm stanśiyasında bulğan waqıtta 60tan artıq fänni tikşerenü häm texnologik täcribä ütkäräçäk. Alar keşe fiziologiyäse, Cirne küzätü, biologik tikşerenülär häm material fännäre ölkäsendä êş alıp baraçaq.
Bu ike atnalıq missiyä öçen öç il dä urtaq çığımnar tüläde. Xyuston şähärendäge “Axiom Space” kompaniyase bu säfärne oyıştırdı häm här qatnaşuçınıñ bilet bäyäsen 65 million dollar dip bäyäläde.
NASA mäğlümatlarına kürä, êkipaj pänceşämbe könne Xalıqara ğaläm stanśiyasına kilep citärgä tiyeş.
Texnik problemalar häm naçar hawa şartları säbäple kiçekterelgän bu missiya Hindstan öçen zur ähämiyätkä iyä, çönki törkem kapitanı Şubxanşu Şukla Xalıqara ğaläm stanśiyasına barğan berençe hindstanlı bulaçaq.
Hindstan premyer-ministrı Narendra Modi “X” platformasında şatlığın belderep: “Törkem kapitanı Şukla Xalıqara ğaläm stanśiyasına mengän berençe hindstanlı bulu öçen yulda,” dip yazdı.
Missiyäneñ komandirı itep “Axiom Space” kompaniyasınıñ keşele galäm oçışları direktorı häm NASAnıñ êlekke astronavtı Peggi Witson bilgelände.
Missiyä belgeçläre isä Polşadan Awrupa ğaläm agentlığı astronavtı Slavoş Uznanski-Vişnivski häm Vengriyadan Tibor Kapu.