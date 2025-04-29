İspaniyäneñ êlektr çeltärläre operatorı, duşämbe könne İberiya yarımutrawın biläp alğan zur êlektr ênergiyäse özeklegenä qaramastan, ildäge êlektr täêminatınıñ yartısın torğızuğa ireşkän, häm qalğan öleşe sişämbe könne torğızılırğa tieş, dip belderde xökümät räise Pedro Sançes.
Duşämbe kiçendä wäqalätlelär älegä özeklekneñ säbäben açıqlıy almawların häm bernindi faraznı da kire qaqmawların citkerä, dip östäde ul televidenie aşa möräcäğatendä.
Portugaliyä xökümäte räise Luis Montenegro, İberiya yarımutrawında köne buyı däwam itkän zur êlektr özeklegennän soñ, ildäge êlektr täêminatınıñ yaqındağı säğatlär êçendä tulısınça torğızılaçağın belderde. Ul, qıyınlıqlarğa qaramastan, barlıq däwlät xezmätläreneñ êşläwen däwam itüen äytte.
“Beznen êlektr çeltärendäge kiñ külämle özeklek ilneñ tışındağı, möğayın, Ispaniyädäge nindider xl qarqasında kilep çıqtı,” dip belderde ul matbuğat oçraşuında.
Montenegro, şulay uq, ildäge êlektr täêminatınıñ “kiläse säğat’lärdä tulısınça torğızılaçağın” äytte.
Şul uq waqıtta, Awrupa Şurası räise Antonio Kosta, Ispaniyä häm Portugaliyädäge kiñ külämle êlektr özeklege belän bäyle kiber höcümnärenä dälillär yuq, dip belderde.
Antonio Kosta Ispaniyä häm Portugaliyädäge özeklek turında Sançes häm Montenegro belän telefonnan söyläşüen äytte.
“İke ilneñ çeltär operatorları säbäplärne açıqlaw häm êlektr täêminatın torğızu östendä êşli,” dip yazdı ul “X” platformasında. Ul, şulay uq, “älegä kiber höcümnär yasaluına dälillär yuq,” dip açıqlıq kertte.
Êlektr duşämbe kön töşke säğat’lärdä Portugaliyä, Ispaniyä häm Andorrada – Ispaniyä belän Fransiyä arasında urnaşqan keçkenä däwlät – tulısınça betä, ä Fransiyäneñ qayber töbäklärendä genä sünä.
Wäqalätlelär özeklekneñ säbäplären tikşerä. Ispaniyäneñ Milli Kiber iminlek institutı, şulay uq, kiber höcüm mömkinlegen tikşerä.