Braziliya däwlät başlığı Luis İnasiu Lula da Silva Urugvayda 89 yäşendä wafat bulğan Muxika belän xuşlaştı.
Keşelär Yaman şeştän ülgän êlekke lidernıñ tabutı yanınnan uzar öçen çiratqa bastı.
Matäm totuçılardan qayberläre çäçäk, qayberläre partiyaseneñ bayrağın kütärde.
Muxika xäläl cefete, Partizan suğışında qatnaşqan 80 yäş’lek Lyusia Topolanskiy belän Montevido itäklärendäge öyendä wafat buldı.
Muxikağa ber yıl êlek üñäç yaman şeşe diagnozı quyıldı. Xastalıq annarı bawırına da cäyelde.
2000nçe yıllar başında Latin Amerika säyäsätendä “alsu dulqın” barlıqqa kitergän sul qaraşlı liderlardan kilüçe Lula anı “dön’yanı üzgärtergä tırışqan” östen keşe dip maqtadı.
Muxikanıñ säyäsättäge warisı Urugvay däwlät başlığı Yamandu Orsi häm Çili ilbaşı Gabriêl’ Boriç tä qatnaşqan iskä alu çarası “Don Xoseğa” isemle cırnıñ yañğırawı belän azağına yaqınlaştı.
Çaradan soñ keşelär Muxikanıñ mäyeten yandıru öçen saraydan çığarıluın qararğa kilde.
Kölläre öyendä toraçaq.
Ğadi telle aktivist häm igençe bulğan êlekke däwlät başlığı xezmäteneñ zur öleşen xäyriyä oyışmalarına birgän.
İgençe öyendä xäläl cefete häm öç täpile ête belän yäşägän ul.
2010-2015 yıllarda Urugvay liderı bulğan waqıtta “dön’yanıñ iñ fäqıyr’ liderı” isemen aldı.
Xuşlaşqan waqıtta Paola Martinez anıñ xaqında: “Bezgä äz belän qanäğat’ bulunı öyrätte ul,” – dide.