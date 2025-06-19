DÖNYA
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Êrik ğarasatı Meksikanıñ kön'yaqtağı Tın okean yarlarına yanıy
Milli ğarasat üzäge yawım-töşemneñ köçle su basu häm cir ubılularğa kiterä aluın belderde.
Êrik ğarasatı Meksikanıñ kön'yaqtağı Tın okean yarlarına yanıy
The NHC has warned that the hurricane could bring up to 41 cm of rain to Oaxaca and Guerrero. / AP
19 Июнь 2025

Êrik uraganı köçäyep, 4 kategoriyağa kergän citdi dawılğa äylände, häm ul Meksikanıñ könyaq Tın okean yar buyına yanıy, dip xäbär itä Milli Uragan Üzäge (NHC).

Maksimal tizlege 195 km/s (121 mph) bulğan dawıl Êrik çärşämbe kiç Puêrto Angel şähärennän 90 kilometr (56 mil) yıraqlıqta ide häm pänceşämbe irtäsendä Meksikanıñ Tın okean yarına kilep citär dip kötelä.

NHC uragannıñ Oaxaca häm Guerrero töbäklärenä 41 smğa qadär yawım-töşem kiterä alaçağın kisätä, bu isä taşqınnar häm cir şuışuları qurqınıçın arttıra.

“Bu yawım-töşem tormış öçen qurqınıç taşqınnar häm cir şuışularına kiteräçäk, bigräk tä biyek cirlärdä,” dip belderde üzäk.

Meksika xakimiyätläre 500dän artıq sıyınu urını buldırdı häm ike töbäktän 18,000nän artıq qotqaruçını mobilizatsiyäläde.

Meksika ilbaşı Klaudia Şeinbaum dawıl yulında bulğan xalıqnı “räsmi xäbärlärne küzätep barırğa, öydä qalırğa häm uramğa çıqmasqa” çaqırdı.

Guerrero gubernatorı Êvelyn Salgado dawıl yaqınlaşuı säbäple Akapulko häm yaqın-tirä yar buyı töbäklärendä mäktäplärne häm transportnı tuqtatu turında iğlan itte.

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