DÖNYA
2 min uqıu
Ürdün iminlek cıyılışı: töbäk köçläre Süriyäneñ totrıqlılığına yanawçı qurqınıçlarnı ğayepläde
Törkiyä, Ürdün, Ğıyraq, Livan häm Süriyä – Süriyäneñ iminlegen häm suverenlıgın zäğıyf’lätü omtılışların ğayepläp, ildä yañadan tözekländerü häm totrıqlılıq urnaştıru yünäleşendä xökümätne häm xalıqnı yawlaw öçen süz birdelär..
Ürdün iminlek cıyılışı: töbäk köçläre Süriyäneñ totrıqlılığına yanawçı qurqınıçlarnı ğayepläde
Suriya / AA
10 Март 2025

Urtaq belderüdä Törkiyä, Ürdün, Ğıyraq, Livan häm Süriyä  Süriyäneñ iminlegen zäğıyf’lätügä yünälgän barlıq omtılışlarnı ğayeplädelär häm  Süriyä xökümätenä yaqlawların citkerdelär.

Yäkşämbe könne Ürdün başqalası Ammanda uzğan Süriyä häm anıñ töbäk kürşeläre – Törkiyä, Ürdün, Ğıyraq häm Livan qatnaşındağı regional’ iminlek cıyılışı biş ilneñ tışqı eşlär häm saqlanu ministrların, küzläw oyışmaları citäkçelären häm xärbi liderların bergä oçraştırdı.

Oçraşudan soñ qatnaşuçı illär urtaq belderü yasap:
"Bez qardäş Süriyä xalqın Süriyäneñ iminlegen, totrıqlılığın, suverenlığın häm cir bötenlegen yaqlaw nigezendä üz ilen yañadan tözekländerü, torğızu  tırışlıqlarında yaqlayaçaqbız” dip süz birdelär.

Belderüdä “Süriyäneñ iminlege häm totrıqlılığı – böten töbäkneñ qurqınıçsızlığı häm totrıqlılığı öçen möhim” diyelde.

Töbäk illäre Süriyäneñ totrıqlılığına, iminlegenä  yanawçı häm anı zäğıyf’flätü maqsatı belän xäräkät itüçe barlıq ğamällärne häm törkemnärne ğayeplädelär.

"Şulay uq Süriyä xökümätenä cämäğat’çelek tärtiben nığıtu, totrıqlılıq urnaştıru häm xalıqnıñ iminlegen täêmin itü öçen kürgän barlıq çaralarına yärdäm kürsätäçägebezne belderäbez” dip östädelär.

İzrailneñ Süriyägä qarata agressivlığı

Belderüdä şulay uq İzrailneñ Süriyägä qarşı agressivlığı kisken räweştä ğayeplände häm kire qağıldı.

"İzrailneñ Süriyäneñ êşlärenä tıqşınuı xalıqara xoquq häm xalıqara humanitar xoquqnı açıq bozu, Süriyäneñ suverenlığına häm cir bötenlegenä höcüm bulıp tora häm tağın da kübräk bäreleşlärgä kiteräçäk," – dip belderde qatnaşuçılar.

Qatnaşuçılar xalıqara cämäğat’çelekne häm BMO İminlek Şurasın xalıqara xoquqnı yaqlarğa, İzrailneñ qanunsız ğamällären tuqtatırğa häm İzrailne basıp alınğan barlıq Süriyä cirlärennän çigenergä mäcbür itärgä çaqırdılar.

Şul uq waqıtta İzrailneñ Süriyägä höcümnären tuqtatırğa häm 1974 nçe yılda Süriyä belän İzrail arasında imzalanğan Tarqaldıru kileşüen ütärgä çaqırdılar, Süriyä milli dialog konferenśiyäseneñ näticälärennän qanäğat’ qaldılar.

Terrorçı törkemnär

Qatnaşuçılar “DEAŞ” terror oyışmasına qarşı köräş öçen urtaq operaśiya üzäge buldıru qararı qabul ittelär.

Şulay uq narkotiklar häm qorallar kontrabandası belän oyışqan cinayät’çelekkä qarşı köräşü häm Süriyäneñ sälätlären nığıtu yünäleşendä dä xezmättäşlek itäçäklären belderdelär.

İllär şulay uq, Süriyäneñ yañadan tözekländerü tırışlıqların yaqlap, irtä torğızu proyektları öçen xalıqara yärdäm cälep itü häm Süriyäneñ tözekländerü säläten arttıru wäğ’däsen birdelär.

Süriyäneñ yañadan tözekländerelüen yaqlaw häm xalqınıñ ixtıyacların qänäğät’länderü öçen çikläwlärne beterü kiräklegen assızıqladılar.

Belderüdä illärneñ Süriyä häm anıñ kürşeläre arasında iq’tisad, säwdä häm investiśiya xezmättäşlegen nığıtu, şulay uq ênergetika häm transportnı da kertep asqorma buldırunıñ mömhimlegenä basım yasaldı.

İllär Süriyädä imin tormış häm säyäsi şartlar tudıru maqsatında töbäk illäre, xalıqara cämäğat’çelek häm BMO oyışmaları belän bergä êşlärgä wäğ’dä birdelär.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us