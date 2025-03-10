Urtaq belderüdä Törkiyä, Ürdün, Ğıyraq, Livan häm Süriyä Süriyäneñ iminlegen zäğıyf’lätügä yünälgän barlıq omtılışlarnı ğayeplädelär häm Süriyä xökümätenä yaqlawların citkerdelär.
Yäkşämbe könne Ürdün başqalası Ammanda uzğan Süriyä häm anıñ töbäk kürşeläre – Törkiyä, Ürdün, Ğıyraq häm Livan qatnaşındağı regional’ iminlek cıyılışı biş ilneñ tışqı eşlär häm saqlanu ministrların, küzläw oyışmaları citäkçelären häm xärbi liderların bergä oçraştırdı.
Oçraşudan soñ qatnaşuçı illär urtaq belderü yasap:
"Bez qardäş Süriyä xalqın Süriyäneñ iminlegen, totrıqlılığın, suverenlığın häm cir bötenlegen yaqlaw nigezendä üz ilen yañadan tözekländerü, torğızu tırışlıqlarında yaqlayaçaqbız” dip süz birdelär.
Belderüdä “Süriyäneñ iminlege häm totrıqlılığı – böten töbäkneñ qurqınıçsızlığı häm totrıqlılığı öçen möhim” diyelde.
Töbäk illäre Süriyäneñ totrıqlılığına, iminlegenä yanawçı häm anı zäğıyf’flätü maqsatı belän xäräkät itüçe barlıq ğamällärne häm törkemnärne ğayeplädelär.
"Şulay uq Süriyä xökümätenä cämäğat’çelek tärtiben nığıtu, totrıqlılıq urnaştıru häm xalıqnıñ iminlegen täêmin itü öçen kürgän barlıq çaralarına yärdäm kürsätäçägebezne belderäbez” dip östädelär.
İzrailneñ Süriyägä qarata agressivlığı
Belderüdä şulay uq İzrailneñ Süriyägä qarşı agressivlığı kisken räweştä ğayeplände häm kire qağıldı.
"İzrailneñ Süriyäneñ êşlärenä tıqşınuı xalıqara xoquq häm xalıqara humanitar xoquqnı açıq bozu, Süriyäneñ suverenlığına häm cir bötenlegenä höcüm bulıp tora häm tağın da kübräk bäreleşlärgä kiteräçäk," – dip belderde qatnaşuçılar.
Qatnaşuçılar xalıqara cämäğat’çelekne häm BMO İminlek Şurasın xalıqara xoquqnı yaqlarğa, İzrailneñ qanunsız ğamällären tuqtatırğa häm İzrailne basıp alınğan barlıq Süriyä cirlärennän çigenergä mäcbür itärgä çaqırdılar.
Şul uq waqıtta İzrailneñ Süriyägä höcümnären tuqtatırğa häm 1974 nçe yılda Süriyä belän İzrail arasında imzalanğan Tarqaldıru kileşüen ütärgä çaqırdılar, Süriyä milli dialog konferenśiyäseneñ näticälärennän qanäğat’ qaldılar.
Terrorçı törkemnär
Qatnaşuçılar “DEAŞ” terror oyışmasına qarşı köräş öçen urtaq operaśiya üzäge buldıru qararı qabul ittelär.
Şulay uq narkotiklar häm qorallar kontrabandası belän oyışqan cinayät’çelekkä qarşı köräşü häm Süriyäneñ sälätlären nığıtu yünäleşendä dä xezmättäşlek itäçäklären belderdelär.
İllär şulay uq, Süriyäneñ yañadan tözekländerü tırışlıqların yaqlap, irtä torğızu proyektları öçen xalıqara yärdäm cälep itü häm Süriyäneñ tözekländerü säläten arttıru wäğ’däsen birdelär.
Süriyäneñ yañadan tözekländerelüen yaqlaw häm xalqınıñ ixtıyacların qänäğät’länderü öçen çikläwlärne beterü kiräklegen assızıqladılar.
Belderüdä illärneñ Süriyä häm anıñ kürşeläre arasında iq’tisad, säwdä häm investiśiya xezmättäşlegen nığıtu, şulay uq ênergetika häm transportnı da kertep asqorma buldırunıñ mömhimlegenä basım yasaldı.
İllär Süriyädä imin tormış häm säyäsi şartlar tudıru maqsatında töbäk illäre, xalıqara cämäğat’çelek häm BMO oyışmaları belän bergä êşlärgä wäğ’dä birdelär.