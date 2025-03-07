Süriyäneñ keşe xoquqların küzätü üzäge xäbär itkänçä, Latakia töbägeneñ tön’yaq-könbatışta êlekkege lider Bäşar Äsädne yaqlawçı qorallı törkemnär höcüme näticäsendä Ğomumi İminlek İdaräseneñ unaltı äğ’zası üterelgän yäisä yaralanğan.
Süriyäneñ räsmi xäbär agentlığı “SANA”, pänceşämbe könne iminlek çığanağına nigezlänep, Äsad suğışçılarına bäyle törkemnärneñ Latakiadağı Bäyt Ana yanında Saqlanu ministrlığı xezmätkärläre häm transport çaralarına höcüm itüen, ber xärbineñ üterelüen häm başqalarınıñ yaralanuın belderde.
“SANA” räsmi ülüçelär sanın täq’dim itmägän bulsa da, Süriyä Keşe Xoquqların Küzätü Üzäge 16 keşeneñ zıyan kürüe turında xisap bastırdı, läkin tulıraq mäğ’lümat birmäde.
İminlek çığanağına kürä, höcümçelär yaralılarnı êvakuaśiyäläwçe aşığıç yärdäm maşinalarına ut açqan. Yärdäm köçläre kilep citkäç, qorallı törkemnär Bäyt Ana awılında poziśiyälär alıp, iminlek köçläre belän turıdan-turı bäreleşkä kergän.
“SANA” tağın ber iminlek çığanağına tayanıp, Äsad yaqlı suğışçılarnıñ Latakiadağı Cäbälä yanında Ğomumi İminlek İdaräse kontrol noqtasına höcüm itüen häm, şulay uq, tınıç xalıqnıñ transport çaraların maqsat itep aluın belderde.
“Bez xäzer Bäyt Ana häm Daliyah awıllarında Äsad suğışçılarınıñ qalığın häm qanunsız törkemnärne iminlek çolğawına aldıq,” dip belderde räsmi zat.
Ul şulay uq Latakiada iminlek köçläre belän bäreleşkän qorallı törkemnärneñ elekke Assad taraflı komandir Suheil al Hassanğa tuğrılıqlı buluın häm Süriälärgä qarşı zur cinayätlärdä ğayeplänüen östäde.
‘Koordinaśiyäle höcümnär’
Soñraq Süriyä êçke êşlär ministrlığı Latakia iminlek citäkçese, podpolkovnik Mustafa Knaifati höcümne aldan planlaştırılğan dip bäyäläwen belderde.
“Äsadtan qalğan törkemnär bezneñ iminlek häm kontrol noqtalarına höcüm itte,” dip äytte Knaifati ministrlıqnıñ Telegram kanalında.
Ul şulay uq Cäbälä häm anıñ tiräsendäge iminlek patrullärenä höcüm itelüen, küp sanda yaralanuçılar buluın belderde, läkin töğäl san äytmäde.
Knaifati Latakiadağı iminlek köçläreneñ tulısınça mobilizaśiälänüen häm Cäbälä awılında berençe höcümne tuqtata aluın, läkin şähär êçendä bäreleşlärneñ däwam itüen belderde.
Ul başqa vilayätlärdän yärdäm köçläreneñ häm Saqlanu ministrlığınnan östämä xärbi yärdämneñ kilüen östäde.
“Bez xalqıbıznı bu xain höcümne kontrol’ astına aluıbızğa häm bu törkemnärne yuq itü, totrıqlılıqnı torğızu, däwlät häm xosusıy milekne saqlaw öçen eşläyäçägebezgä ışandırabız,” dip östäde ul.
Bu waqıyğalardan soñ, Süriäneñ könbatışındağı Tartus şähärendäge Ğomumi İminlek İdaräse pänceşämbe könne şähär buylap komendant säğate iğlan itte, ul cämäğät iminlegen tä'min itü öçen “iminlek kürsätmäläre häm zarur çaralar” dip añlatıldı.