DÖNYA
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Rusiyä häm Ukraina yözlärçä suğış äsiren almaştı
Rusiyä saqlanu ministrı 31 yaralı Ukraina ğaskäriyen 15 rus ğaskäriye belän almaştıruların belderde.
Rusiyä häm Ukraina yözlärçä suğış äsiren almaştı
Ukrainian prisoners of war (POWs) react after a swap, amid Russia's attack on Ukraine, in an undisclosed location, Ukraine April 19, 2025. / Reuters
20 Апрель 2025

Mäskäw häm Kiyev suğış başlanğannan birle iñ zur äsir almaşunı başqardı. Rusiyä saqlanu ministrlığı citkergänçä, şimbä könne ike yaq ta 246 äsirne irekkä cibärde.

Ministrlıq belderüenä kürä, Rusiyä xärbiläre xäzerge waqıtta Belarus'ta psixologik häm mediśina yärdäme ala, annarı alar däwalanu häm reabilitaśiyä öçen ilgä qaytarılaçaq.

Ministrlıq, şulay uq, yaxşı niyät bilgesi bularaq, yaqlarnıñ awır yaralanğan xärbilärne dä almaşuın citkerde. Bu qısalarda 31 ukrain xärbiye 15 rus xärbiye belän almaştırılğan.

Ministrlıq Berläşkän Ğäräp Ämirlekläreneñ bu äsirlär almaşunı ciñeläytü öçen yasağan aradaşçılıq tırışlıqların maqtadı häm alarnıñ möhim gumanitar yärdämenä räxmät belderde.

Rusiyä Ukrainada tağın ber awılnı aldı.

Şimbä könne Rusiyä köçläre Ukrainanıñ könçığış Doneśk töbägendä tağın ber awılnı yawlap aluın belderde.

Saqlanu ministrlığı belderüenä kürä, Rusiyä köçläre xäzer Doneśk töbägendäge Şevçenko awılın kontrol itä.

Ministrlıq Ukrainanıñ “Sapsan” taktika raketa sisteması häm anı saqlawçı Norvegiyädä citeşterelgän “NASAMS” hawa saqlanu sistemalarınıñ sınaw urınına yuğarı tögällekkä iyä qorı cir häm diñgez qoralları häm dronnar belän höcüm oyıştırıluın xäbär itte.

“Höcüm maqsatı uñışlı tormışqa aşırıldı. Bilgelängän barlıq maqsatlar yuq itelde,” dip belderde ministrlıq.

Şulay uq, soñğı täwlektä Rusiyä hawa saqlanu sistemaları 6 “JDAM” idarä itelä torğan hawa bombası, öç “HIMARS” raketası häm 151 dronnı kirtälägän.

Ukraina älegä bu belderülärgä qarata açıqlaw yasamadı.

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