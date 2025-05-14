YAÑA SÜRİYÄ
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Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.
Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
Trump has removed sanctions against Syria / AP
14 Май 2025

Tramp, Riyadqa räsmi säfäre waqıtında, soñğı 25 yılda berençe märtäbä AQŞ ilbaşı bularaq Süriyä citäkçese belän oçraştı. Bu uzğan dekabr’dä Bäşşar äl-Äsädne bärep töşerüçe lider Äxmät äş-Şäraa ide.

Süriyäneñ waqıtlı xökümäte başlığı äş-Şäraa häm Trump, Soğud Ğaräbstanı täxet warisı Möxämmäd bin Sälman belän bergä, onlayn räweştä Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdogan da qatnaşqan utırışta qul bireşte. Ärdogan Süriyäneñ yaña xökümäten yaqlawçı möhim liderlarnıñ berse.

Törkiyä häm Soğud Ğaräbstanı Süriyä belän kileşü öçen tırışlıq kürsätkän ide, ämma bu adım Trampnıñ İzrail belän mönäsäbätlärendä yaña qarşılıq tudırdı. İzrail äş-Şäraağa qarata pessimistik qaraş belderde häm küptän tügel Süriyäneñ xärbi köçlären zäğıyflätü öçen höcümnären arttırdı.

Aq Yort belderüençä, Tramp Süriyä liderın İzrail belän mönäsäbätlärne cayğa salırğa häm qayber ğäräp illäre tarafınnan imzalanğan "Abraham kileşülärenä" quşılıp, tınıçlıq urnaştırırğa çaqırdı.

Şulay uq, Tramp äş-Şäraağa Fälästin suğışçıların ildän çığarırğa häm yaña Süriyä xakimiyätlärenä “DEAŞ” totqınnarınıñ lager’lären üz kontrolenä alırğa täq’dim itte, dip xäbär itte Aq Yort.

Kötkännän ozınraq bulğan 30 minutlıq oçraşudan soñ, Tramp Süriyägä Äsäd çorında kertelgän sankśiyälärneñ "çınnan da awır" buluın äytte.

"Bu ciñel bulmayaçaq, ämma bu alarğa yaxşı häm köçle mömkinlek birä, häm monı êşläw minem öçen zur däräcä buldı," dide Tramp, ğäräp illäre liderları sammitında çığış yasap.

AQŞ, Süriyädä watandaşlar suğışı waqıtında, finans tranzakśiyälärgä kisken çikläwlär kertte häm Äsäd xakimiyäte suğış cinayät’läre öçen cawaplılıqqa tartılğanğa qadär, tözekländerü êşlärendä qatnaşuçılarnı sankśiyälär belän cäzalayaçağın açıq belderde.

Tramp Süriyä 1979 yıldan birle toruçı"terrorçılıq sponsorı" isemlegennän çığaru turında bernindi işarä birmäde. Bu isemlekkä ul Fälästin suğışçılarına yärdäm kürsätü säbäple kertelgän ide.

Trampnıñ inauguraśiäsenä ber kön qala, 19 ğıynwarda, Qatar, Misır häm AQŞ bergä Ğazzädä İzrail häm “Hamas” arasında utnı tuqtatu kileşüen tözede.

Tik İzrail kileşüne özde häm "Hamas”nı beterü öçen” yaña höcüm başlawın belderde. Şulay uq, Ğazzägä ike aydan artıq waqıt buyı yärdäm kertüne tıydı, bu isä açlıq qurqınıçı turında kisätülärgä säbäp buldı.

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