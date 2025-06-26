Fälästin däwlät başlığı Mäxmüt Abbas İzrail belän tulı külämle tınıçlıq kileşüenä ireşü öçen Amerika Quşma Ştatları ilbaşı Donald Tramp belän xezmättäşlek itärgä äzer buluın belderde.
Fälästin xäbär agentlığı “Wafa” citkergänçä, çärşämbe könne AQŞ liderına cibärgän xatında Abbas Trampnıñ İzrail belän İran arasında utnı tuqtatu kileşüenä ireşüdäge uñışlı tırışlıqları öçen tirän räxmät belderä.
Abbas İran belän İzrail arasında ut tuqtatu kileşüen "dönyağa zıyan saluçı krizislarnı ciñeläytü öçen kiräkle häm möhim adım, ul töbäkneñ iminlege häm totrıqlılığına uñay täêsir itäçäk" dip atadı.
İke töbäk ile arasında 12 könlek hawa höcümnärennän soñ, Tramp düşämbe könne İzrail belän İran arasında konfliktnı beterü öçen ut tuqtatu kileşüen iğlan itte.
"Ğazzädä utnı tuqtatu Trampnıñ fälästinlelär, izraillär häm böten dönyada ğadel häm tulı külämle tınıçlıqqa ireşü öçen möhim tırışlıqlarına östämä adım bulır ide," dide Abbas.
Fälästin liderı Abbas, Tramp belän genä tügel, Soğud Ğaräbstanı häm böten xalıqara cämäğätçelek belän êşçnlek alıp barırğa äzer buluın äytep: "Tınıçlıq wäğdäsen ütäw, barlıq keşelär öçen iminlek häm totrıqlılıq täêmin itü öçen xezmättäşlek itä alırbız" dip belderde.
Abbas Trampqa cibärgän xatında: "Sezneñ belän bergä bez mömkin tügel kebek toyılğan närsägä ireşä alabız: tanılğan, irekle, möstäqil häm imin Fälästin; tanılğan häm imin İzrail; häm tınıçlıq, baylıq, integratsiyä belän yäşäwçe töbäk," dide.