Däwlät mediasına kürä, İran İzrail belän yäşängän bäreleşlär arqasında uzğan ayda tulısınça yapqan hawa kiñlegen häm aêroportlarnıñ kübesen yañadan açtı.

İrannıñ IRNA räsmi xäbär agentlığı atnakiçen citkergänçä, Tährannıñ Mährabad häm İmam Xömäyni xalıqara hawa mäydannarı belän tönyaq, könçığış, könbatış häm könyağındağı başqa aêroportları inde aktiv häm oçıçlarğa äzer wazğiyättä.

Räsmilär asqorma yaxşırtuları äle dä däwam itkän İsfaxan häm Täbrizdän qala oçışlarnıñ cirle waqıt belän säğät irtänge 5.00 belän kiçke altı arasında başqarıluın belderde.

İrannıñ yarım räsmi xäbär agentlığı “Tasnim” ilneñ hawa kiñlegeneñ monnan arı köndezge säğätlärdä xalıqara tranzit oçışlarğa açıq buluın citkerde.

İzrail hawa höcümnäreneñ raketa ırğıtıluı belän cawap birelügä säbäp bulğannan soñ İran 13nçe iyündä hawa kiñlegen tulısınça yapqan ide.

İke taraf arasındağı utnı tuqtatu 24nçe iyündä ğämälgä kergän ide.

İran utnı tuqtatudan soñ könçığış töbäklärendäge hawa kiñlegen qabat açqan häm xalıqara oçışlar öçen ireşüne arttırğan ide.

Oçışlarnıñ özelüe häm artqan çığımnar

Global aviaśiya kartası yıllardan soñ berençe tapqır kinät häm çığımlı üzgäreşlärgä duçar buldı.

Hawayulı şirkätläre oçış yünäleşlären üzgärtergä mäcbür buldı häm bu da häm yörtüçelärgä häm dä yulçılarğa xis itelerlek däräcädä awırlıq bularaq tağın da ozın säyäxät waqıtına häm tağın da yuğarı operaśiya çığımnarına säbäp buldı.

Xalıqara zur hawayulı şirkätläre töbäktä artqab xärbi kiyerenkelek häm raketa höcümnäre tudırğan risklardan saqlanu öçen marşrutların Yaqın Könçığış hawa kiñlegennän çitläşterde.