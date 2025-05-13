Xalıq azıq-tölek krizisı riskı astında.
Ber azıq-tölek qurqınıçsızlığın küzätü oyışması İzrailneñ ike aydan artıq däwam itüçe yärdäm blokadası arqasında Ğazzädä azıq-tölek krizisınıñ küzätelüe häm töbäkneñ kritik qıtlıq riskı astında buluı turında kisätte.
Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması häm ictimağıy oyışmalar tarafınnan xuplanuçı Azıq-tölek qurqınıçsızlığı stadiyalären komplekslı klassifikaśiyaläw düşämbe könne açıqlanğan ber xisapta Ğazzäneñ 2 million 400 meñlek keşelek xalqınıñ 22%ınıñ gumanitar fäläkät kiçerüen, xalıqnıñ barısınıñ da sentäbr’ ayında kürelgän azıq-tölek krizisı yäisä tağın da naçarı belän oçraşuın belderde.
2024 yılnıñ oktäbrendäge soñğı bäyäläwdän bügengä qadär wazğıyät’neñ möhim ülçämdä naçarayuı açıqlandı.
“Bar xalıq kisken azıq-tölek qurqınıçsızlığı belän oçraştı, yartı million keşe yägni här 5 keşedän berse açlıqtan ülü qurqınıçı astında,” – dip äytelä xisapta.
5 êtaplı qıtlıq turında kisätü sistemasın qullanuçı konsorśium qararı belän 1 aprel’ – 10 may könnärendä Ğazzädä 244 meñ keşe iñ kritik azıq-tölek qurqınıçsızlığı arqasında awır xäldä, 5nçe yägni fäläkät êtabında.
925 meñ keşe isä dürtençe yägni ğadättän tış xäl êtabında.
Bu kisätü İzrail qurqınıçsızlıq kabinetınıñ uzğan atnada Ğazzäne basıp alu häm xalqın cirsez qaldıru plannarın üz êçenä aluçı xärbi operaśiyasen kiñäytü qararın raslağannan soñ yasaldı.
“Keşelär açlıqtan ülä”
Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışmasınıñ Azıq-tölek häm igençelek oyışması Ğazzädäge igençelekneñ beta baruın belderde.
Söt häm yomırqa kebek ğomumän iñ soñğı itep qaluçı produktlarnı citeşterüne däwam itterü öçen xayvan cime häm veterinarlık materialları yärdämen aşığıç räweştä kürsätü kiräklegen äytep, blokadanı şunduq beterergä çaqırdı.
İzrail fälästinle İslamçı törkem bulğan “Xamas”nıñ 2023 yılnıñ 7 oktäbrendä oyıştırğan höcümnärennän soñ Ğazzägä höcüm itä başladı häm 2 mart könne yärdämnärgä blokada quydı.
Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışmasınıñ Bötendön’ya Azıq-tölek programmasınıñ başqarma mödire Sindi Makkeyn: “Ğazzädäge ğailälär açlıqtan ülä, ixtıyacları bulğan azıq-tölek çik buyında,” – dide.
“Qıtlıqnıñ iğlan itelüen kötsäk, şaqtıy keşe öçen bik soñ bulaçaq.”
Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması başlığı Tedros Adanom Gebreisus ta yärdäm blokadasın beterergä çaqırdı.
X platformasında ul bolay dip yazdı: “Ğazzädä qıtlıqnıñ iğlan itelüen kötärgä kiräk tügel, keşelär bolay da açlıqtan ülä, awırıylar häm ülälär, azıq-tölek häm darular yaqında çiktä tora.”