İranda yanğın sünderüçelär düşämbe könne ilneñ iñ zur säwdä portında köçle yanğınnar belän köräşte, ike kön êlek bulğan zur şartlaw näticäsendä, kim digändä, 46 keşe häläk buldı, dip xäbär itte däwlät televideniyese.
Şartlaw şimbä könne İrannıñ kön’yağında, global’ neft’ citeşterüneñ biştän bere uza torğan strategik Xormuz buğazı yanında urnaşqan Şähid Räcai isemendäge portında buldı.
“Şähid Räcai portındağı yanğında häläk buluçılar sanı 46ğa citte,” dip xäbär itte räsmi “IRNA” agentlığı, Xormuzgan vilayäte krizis idaräse direktorı Mährdad Xassanzadä süzlärenä tayanıp.
Räsmi zatlar 1,000nän artıq keşeneñ yaralanuın äytte, ämma Xassanzadä süzlärenä qarağanda, alarnıñ kübese inde däwalanıp çıqqan. “Xäzer barı tik 138 yaralı xastaxanädä qala,” dide ul.
İrannıñ “Qızılay” yärdäm oyışması töşergän räsemnärdä yanğınnıñ ber öleşendä tübän yalqınnar östennän qara töten kütärelüe häm yanğın sünderü boralağı oçuı kürenä.
Şartlaw säbäbe tiz genä açıqlanmadı, ämma portnıñ tamğaxanä idaräse bu xätär häm ximik materiallar saqlanu urınında çıqqan yanğın näticäsendä bulırğa mömkin dip belderde. İran yuğarı liderı Ali Xameney bu waqiğanı tikşerü ütkärergä häm “bitaraflıq yäki maxsus niyät” bulu-bulmawın açıqlawğa kürsätmä birde.
Keşelär üz gomerlären saqlaw öçen qaçtı
Sośial çeltärlärdä taralğan iminlek kamerası videolarında waqıyğanıñ keçkenä ut häm sargılt-qızıl tötennän äkrenläp başlanuı, annarı zur şartlaw barlıqqa kilüe kürenä. Räsemnärdä keçkenä yanğınnıñ ambar qarşında urnaşqan berniçä konteyner arasında başlanuı abaylana.
Töten çıqqan urın yanınnan keçkenä töyätkeç texnika uza, şul tirädä keşelär dä yöri. Yanğın häm töten kürenä başlağannan soñ yaqınça ber minut häm sigez sekund uzğaç maşinalar yaqınnan ütkändä şartlaw buldı.
İlbaşı Mäsuf Päzäşkiyan yakşämbe könne yaqındağı Bandar Abbas şähärendäge xastaxanälärgä yaralanuçılarnı qararğa bardı. Şartlawdan soñ xakimiyät töbäktäge barlıq mäktäplärne häm ofislarnı yabıp, xalıqqa “yaña kürsätmälärgä qadär” uramğa çıqmaska häm saqlanu bitlekläre qullanırğa kiñäş itte.
Saklanu ministrlığı süzçese Rıza Talayi-Nik däwlät televideniyesenä “Cirlektä xärbi yagulık yäki xärbi qullanu öçen import yäki êksport yök bulmağan” dip belderde. Rusiyä yanğınnar belän köräşü öçen belgeçlären cibärde.
Wäqalätlelär düşämbe könne milli matäm iğlan itte, ä Xormuzgan vilayätendä yakşämbe könnän başlap öç könlek matäm başlandı. Şartlaw İran häm AQŞ delegaśiyäläre Omanda Tährannıñ atom-töş programması turında yuğarı däräcäle söyläşülär alıp barğan waqıtta buldı häm ike yaqtan da uñay näticälär turında xäbär itelde.