Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Fälästin qaçaqlarına yärdäm itü agentlığı (UNRWA) mäğ’lümatlarına qarağanda, uzğan ayda Ğazzädä İzrail höcümnäre näticäsendä yaqınça 600 bala hälaq bulğan.
Düşämbe könne BMOnıñ balalarğa yärdäm agentlığı (UNICEF) tarafınnan iğ’lan itelgän sannarğa tayanıp, UNRWA, şulay uq, İzrailneñ 18 martta höcümnären yañartuınnan soñ 1,600dän artıq balanıñ yaralanuın belderde.
"Ğazzädä gumanitar krizis xäzer, möğayen, 2023 yılnıñ oktyabrennän birle iñ naçar däräcäder," diyelä belderüdä.
İzrail armiyäse 18nçe martta Ğazzädäge räximsez höcümnären yañarttı häm şunnan birle 1,864 keşeneñ ğomeren özde, yaqınça 4,900 keşene yaraladı. Bu ğıynvar ayında utnı tuqtatu häm totqınnarnı almaşu kileşüe üz köçenä kergän buluına qaramastan.
2023 yılnıñ oktyabrennän birle Ğazzädä İzrail höcümnäre näticäsendä 51 meñ 200dän artıq fälästinle üterelgän, alarnıñ kübese xatın-qızlar häm balalar.
Xalıqara Cinayät Mäxkämäse uzğan noyabr’ ayında İzrail xökümäte räise Bin’yamin Netan’yaxu häm anıñ êlekkege saqlanu ministrı Yoav Gallantnı, Ğazzädä êşlängän suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätlär öçen, totqarlaw orderları çığardı.
Şulay uq, İzrail Ğazzädäge genośid öçen dä Xalıqara Mäxkämägä birelde.