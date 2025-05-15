DÖNYA
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Tramp “Apple”nı qabat AQŞqa kitertergä teli
Tim Kuk AQŞta satılaçaq “Apple” êşlänmäläreneñ Qıtay urınına Hindstan häm V’yetnamnan cibäreläçägen äytte
Tramp “Apple”nı qabat AQŞqa kitertergä teli
Apple is among the most impacted tech firms in the US, with its shares falling by around 5.1% since the tariffs were announced. / Photo: AP
15 Май 2025

AQŞ däwlät başlığı Donal’d Tramp “Apple”nıñ yuğarı däräcäle citäkçese Tim Kuk belän söyläşü ütkärüen häm aña citeşterü qorılmaların Hindstanda kiñäytü urınına Amerikada tözüen äytüen citkerde.

Tramp pänceşämbe könne Qatarğa yasağan säfärendä: “Kiçä Tim Kuk belän keçkenä problemam çıqtı,” – dide.

AQŞ ilbaşı “Apple”nıñ fevral’ ayında açıqlağan kiläse 4 yılda AQŞqa 500 milliard dollarlık investiśiya kertü planı turında tübändägeçä belderde: “Aña bolay didem. Tim, sin minem dustım, siña qarata totışım yaxşı buldı. Biregä 500 milliard dollar belän kiläseñ läkin xäzer Hindstannıñ här cirendä citeşteräseñ.”

Donal’d Tramp Kuknıñ Hindstanda citeşterü qorılmaların tözüen telämäwen häm “Apple”nıñ AQŞta citeşterüne arttıracağın äytüen açıqladı.

AQŞ ilbaşı dön’yanıñ keşe küp yäşi torğan ilendä Amerika êşlänmälären satunıñ bik awır buluın çönki Hindstanda tamğaxanä salımı kirtäseneñ buluın däğwa itte.

Läkin Aziya ile import salımnarı mäs’äläsendä kileşü êzlägändä Hindstannıñ tamğaxanäsez kileşü täqdim itüen belderde.

Tim Kuk bu ay başında AQŞta satılaçaq “Apple” êşlänmälärennän kübeseneñ Qıtay urınına Hindstan häm V’yetnamnan täêmin iteläçägen äytkän ide.

Kuk: “AQŞta satılğan “iPhone”narnıñ kübeseneñ Hindstannan kiläçägen kötäbez. Amerikada satıluçı barlıq “iPad”, “Mac”, “Apple Watch” häm “AirPods” êşlänmäläre V’yetnamda yasalaçaq,” – dide.

Tim Kuk AQŞ çitendä satıluçı barlıq êşlänmälärdän kübeseneñ Qıtayda yasalırğa däwam itäçägen belderde.

Tübän citeşterü üzqıymmätläre arqasında “Apple” citeşterü êşen xäzerge waqıtta Qıtayda başqara.

Tramp citäkçelege “Apple”nıñ AQŞta qorılma tözüen teläwen küp tapqırlar telgä kiterde.

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