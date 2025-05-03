Törkiyäneñ iñ zur texnologiyä, aviaśiya häm galäm çarası “TEXNOFEST”nıñ çirattağısı Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyätendä (TKTC) uzdırıla häm Nikosiyada (Lefkoşa) uzuçı 4 könlek festival’ berençe könendä genä dä 62 meñgä yaqın qunaqnı qabul itte.
Pänceşämbe könne başlanğan çara TKTCnıñ ilbaşı ximäyäsendä başqala Lefkoşada urnaşqan Ärcan aêroportında uza.
Bu çara bäygelär, aviaşowlar, kürgäzmälär häm ostaxanälär belän tulı programma täq’dim itä. Comğa könne, möhim hawa şoularınnan tış, yuğarı texnologiyä yañalıqları kürsätelde, şulay uq, 5G texnologiyäsenä bağışlanğan kürgäzmä dä oyıştırıldı.
Törkiyä GSM operatorı “Turkcell” tarafınnan ütkärelgän 5G testında yaña buın avtonom diñgez köymäse 5G bäyläneşe aşa yıraqtan idarä itelde. “Turkcell” berençe tapqır keşesez diñgez transportında 5G testın ütkärde.
Texnologiyä rux belän oçraşa
Testtan soñ “Turkcell” ğomum mödire Ali Taha Koç şirkätneñ innovatsion bäyläneş texnologiyälärendä liderlıqnı däwam itüen belderde.
Törkiyä texnologiyä komandası (T3) Fondı häm Törkiyä sänäğät häm texnologiyä ministrlığı oyıştırğan “TEXNOFEST” 2018nçe yıldan birle här yıl ütkärelä. Çarağa küp sanda däwlät oyışmaları, şäxsi tarmaq partnerları häm universitetlar yärdäm kürsätä.
“Anadolu agentlığı” festivalneñ global kommunikaśiyä partnerı bularaq xezmät itä.
Çara, ğädättä, cöp yıllarda törle Törkiyä şähärlärendä, taq yıllarda isä İstanbulda ütkärelä. Tön’yaq Kipr Törek cömhüriyäte, 2022nçe yılda Azärbaycan qabul itkännän soñ, ikençe xalıqara ütkärüçe buldı.
“TEXNOFEST” 2024 yılda Törkiyäneñ Adana şähärendä uzdı häm yaqınça 1.1 million qunaqnı qabul itte.