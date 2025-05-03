TÖRKİ DÖNYA
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Meñnärçä Tön’yaq Kiprlı törek Nikosiyadağı "TEXNOFEST" çarasında qatnaştı
Tön’yaq Kipr Törek cömhüriyätendä Ärcan aêroportı territoriyäsendä oyıştırılğan “TEXNOFEST”ta aviaşowlar, yarışlar, 5G kürgäzmäläre häm master-klasslar täwge köndä 62 meñ tamaşaçını üzenä cälep itte.
Meñnärçä Tön’yaq Kiprlı törek Nikosiyadağı "TEXNOFEST" çarasında qatnaştı
Around 62,000 people attend TEKNOFEST's first day in Lefkosa as Turkiye's top tech and aviation event debuts in the TRNC. / AA
3 Май 2025

Törkiyäneñ iñ zur texnologiyä, aviaśiya häm galäm çarası “TEXNOFEST”nıñ çirattağısı Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyätendä (TKTC) uzdırıla häm Nikosiyada (Lefkoşa) uzuçı 4 könlek festival’ berençe könendä genä dä 62 meñgä yaqın qunaqnı qabul itte.

Pänceşämbe könne başlanğan çara TKTCnıñ ilbaşı ximäyäsendä başqala Lefkoşada urnaşqan Ärcan aêroportında uza.

Bu çara bäygelär, aviaşowlar, kürgäzmälär häm ostaxanälär belän tulı programma täq’dim itä. Comğa könne, möhim hawa şoularınnan tış, yuğarı texnologiyä yañalıqları kürsätelde, şulay uq, 5G texnologiyäsenä bağışlanğan kürgäzmä dä oyıştırıldı.

Törkiyä GSM operatorı “Turkcell” tarafınnan ütkärelgän 5G testında yaña buın avtonom diñgez köymäse 5G bäyläneşe aşa yıraqtan idarä itelde. “Turkcell” berençe tapqır keşesez diñgez transportında 5G testın ütkärde.

Texnologiyä rux belän oçraşa

Testtan soñ “Turkcell” ğomum mödire Ali Taha Koç şirkätneñ innovatsion bäyläneş texnologiyälärendä liderlıqnı däwam itüen belderde.

Törkiyä texnologiyä komandası (T3) Fondı häm Törkiyä sänäğät häm texnologiyä ministrlığı oyıştırğan “TEXNOFEST” 2018nçe yıldan birle här yıl ütkärelä. Çarağa küp sanda däwlät oyışmaları, şäxsi tarmaq partnerları häm universitetlar yärdäm kürsätä.

“Anadolu agentlığı” festivalneñ global kommunikaśiyä partnerı bularaq xezmät itä.

Çara, ğädättä, cöp yıllarda törle Törkiyä şähärlärendä, taq yıllarda isä İstanbulda ütkärelä. Tön’yaq Kipr Törek cömhüriyäte, 2022nçe yılda Azärbaycan qabul itkännän soñ, ikençe xalıqara ütkärüçe buldı.

“TEXNOFEST” 2024 yılda Törkiyäneñ Adana şähärendä uzdı häm yaqınça 1.1 million qunaqnı qabul itte.

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