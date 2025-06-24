DÖNYA
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İran İzrail höcümnärendä 600dän artıq keşe ülüen belderde
İran sälamätlek saqlaw ministrlığı 13 iyünnän birle 5332 keşeneñ İzrail höcümnärendä yaralanuın citkerde.
İran İzrail höcümnärendä 600dän artıq keşe ülüen belderde
Posters of civilians and high-ranking Iranian officials killed in Israeli attacks are displayed in Tehran. / AA
24 Июнь 2025

13 iyünnän birle İzrail höcümnäre näticäsendä İranda, kim digändä, 606 keşe ülgän, ä 5332 keşe yaralanğan.

İran sälämätlek saklaw ministrlığı sişämbe könne xäbär itkänçä, ülüçelär arasında xatın-qızlar häm balalar da bar. Läkin bu xaqta tulıraq mäğlümat birelmäde.

13 iyünnän birle İzrail İrannıñ berniçä urınına, şul isäptän, xärbi häm atom-töş obyektlarına, hawa höcümnäre başqardı. İzrail Tährannı atom bombası yasaw aldında toruda ğayepläde, ämma bu däğwane İran kisken räweştä kire qaqtı.

İran cawap itep raketa häm dron höcümnäre başqardı, AQŞ isä yakşämbe könne İran atom-töş obyektlarına öç höcüm başqarıp, bu konfliktqa quşıldı.

Sulış alu waqıtı

İke regional' doşman arasında 12 könlek hawa suğışınnan soñ, AQŞ ilbaşı Donald Tramp düşämbe könne İzrail belän İran arasında suğışnı tuqtatu öçen solıx iğlan itte.

Bu solıx sişämbe irtäsendä säğat’ 4tä üz köçenä kerde häm "12 könlek suğış" tämamlandı.

Läkin İzrail saqlanu ministrı İsrael Kats, İrannıñ kileşüne bozuın alğa sörep, sişämbe irtäsendä üz ğäskärlärenä Tähranğa qarşı köçle höcümnär başqarırğa boyırıq birde. İran monı kire qaqtı häm yaña höcümnärgä kisken cawap biräçägen belderde.

Tramp sişämbe könne soñraq İzrailgä qarata rizasızlıq belderde, Tel-Aviv häm Tähran ikese dä solıx kileşüen bozdı dip äytte.

İzrail mäğlümatlarına qarağanda, İran raketa höcümnäre näticäsendä, kim digändä, 29 keşe ülgän, yözlärçä keşe yaralanğan.

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