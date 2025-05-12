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Bangladeşta yäşennän çıqqan yanğında kimendä 13 keşe ülde yäisä yaralandı
Bangladeşta çiktän tış êsseleklärdän soñ bulğan yäşen suğu näticäsendä ülüçelär sanı artu wäqalätlelärne tağın da kübräk kisätü çaraları kürergä êtärde.
Bangladeşta yäşennän çıqqan yanğında kimendä 13 keşe ülde yäisä yaralandı
Lightning strikes kill at least 13 people in Bangladesh / AP
12 Май 2025

Bangladeşta yäşen suğular näticäsendä, kim digändä, 13 keşe häläk bulğan, dip xäbär itä “Anadolu Agentlığı” häm cirle “Channel 24” telekanalı. Tabiğıy afät arqasında ülemnär artuı borçu tudıra.

Yakşämbe könne Braxmanbaria häm Kişoreganj rayonnarında yäşen suğular näticäsendä 9 keşe, şul isäptän ber bala häm berniçä fermer, häläk bulğan. Monnan tış, Çapaivabganj, Naogaon, Şerpur häm Habiganj rayonnarında da berär keşe ülgän, dip xäbär itä “Channel 24”. Yäşen suğular näticäsendä kim digändä dürt keşe yaralanğan.

Bangladeş meteorologiya xezmäte (BMD) başqala Dakkanı da kertep il külämendä bulğan çiktän tış êsseleklärdän soñ yakşämbe kiçen küpçelek töbäklärdä yäşenle köçle yañğırlar bulaçağı turında aldan kisätkän ide.

Tormışlarnı saqlaw öçen añlatu

28nçe aprel könne dä ildä yäşen suğuları näticäsendä 7 rayonda kim digändä 17 keşe häläk buldı. Bu xällär keşelärne yäşennän saqlanu öçen añ-belemnären arttırırğa çaqıruğa säbäp buldı.

“Yäşennän saqlanu häm cämğıyätne yaqlaw forumı” dip ataluçı ixtiyarıy oyışma bu qadär küp keşeneñ hälaq buluına borçıluın belderde. Oyışma räise häm Jahangirnagar universitetı uqıtuçısı Kabirul Başar äytüençä, yäşen suğuları näticäsendä ülüçelärneñ 70 prośenttan artığı awıl xucalığında êşläwçe keşelär.

Ul yäşennän saqlanu öçen añ-belemne arttırunıñ möhimlegen assızıqlıy, çönki yäşenne tuqtatu mömkin tügel.

Berläşkän Millätlär Oyışması mäğ’lümatlarına kürä, Bangladeşta yıl sayın urtaça 300 keşe yäşen suğu näticäsendä häläk bula. Bıyıl 1nçe ğıynwardan 30 aprel'gä qadär 67 keşe şul säbäple ülgän, ä uzğan yıl bu san 297 keşe bulğan.

Ülem oçraqları kübräk aprel'dän iyün'gä qadär bula. Ğomere özelüçelär artu säbäple, Bangladeş meteorologiya xezmäte 1nçe aprel'dän başlap yäşen turında kisätülär birä başlağan.

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