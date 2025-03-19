İzrail ğıynvar ayında ğamälgä kergän utnı tuqtatu kileşüennän birle Ğazzägä iñ awır höcümnären yasadı häm “Xamas” maqsatlarına höcüm itüen belderde.

Fälästin räsmiläre, kim digändä, 404 keşeneñ ülüen xäbär itte. Xökümät räise Bin’yamin Netan’yaxu tınıçlıq kileşüen ozaytu söyläşülärendä alğa kiteş bulmawı säbäple höcüm kürsätmäse birüen belderde. Räsmilär bu operaśiyäneñ waqıt çikläwe bulmawın häm kiñäytergä cıyınuların äytte. Aq Yort bu xaqta kiñäşläşelüen häm İzrailneñ ğamällären yaqlawın belderde.

“İzrail xäzer “Xamas”qa qarşı xärbi köçne arttıraçaq,” dip belderde Netan’yaxu idaräse.

Bu höcüm Ramazan ayındağı tınıçlıq çorın bozdı häm 17 ay buyı däwam itkän häm distälägän meñ fälästinleneñ ülemenä, Gazada kiñ küläm cimerelülärgä kitergän suğışnıñ yañadan başlanıp kitü mömkinlegen arttırdı. Şulay uq, “Xamas” qulında totqın bulğan häm äle isän dip sanalğan yegerme çaması izrailleleneñ yazmışı turında sorawlarnı kön üzägenä kiterde.

“Xamas” Netan’yaxunı tınıçlıq kileşüen bozuda häm totqınnarnıñ yazmışın “bilgesezlekkä” duçar itüdä ğayepläde. Ber belderüdä aradaşçılarğa möräcäğat’ itep İzrailne kileşüneñ bozıluında tulısınça cawaplı totarğa çaqırdı.

Ğazzädäge xastaxanälärgä yaralılar ağıla

Kön’yaqtağı Xan-Yunıs şähärendä AP xäbärçeläre şartlawlar häm töten baganaların küzätte. Aşığıç yärdäm maşinaları yaralılarnı Nasser xastaxanäsenä kiterde, anda qayber awırular idändä yata ide, qayberläre qıçqıra. Başı bäylängän keçkenä malay cäräxätlären tabib tikşerüen kötep utıra. Qanğa batqan qulı bäylängän näni qız yılıy.

Räfax şähärendäge ber yortqa höcüm näticäsendä ber ğailäneñ 17 äğ’zası, şul isäptän 12 xatın-qız häm bala ülde, dip xäbär itte Awrupa xastaxanäse. Ülüçelär arasında 5 bala, alarnıñ äti-äniläre häm tağın ber ätineñ öç balası bulğan.

Fälästinlelärneñ kübese fevral’ başında tınıçlıq kileşüeneñ ikençe fazası turında söyläşülär başlanmaw säbäple suğışnıñ yañadan qabınuın kötkän ide. İzrail isä başqa täq’dimne qabul itte häm “Xamas”nı da qabul itärgä mäcbüriläw öçen 2 million fälästinle yäşägän töbäkkä azıq-tölek, yağulıq häm başqa yärdäm cibärüne tuqtattı.

“Berkem dä suğışırğa telämi,” dip äytte fälästinle Nidal Alzaanin AP xäbärçesenä Ğazzädän telefon aşa. “Barısı da êlekkege aylardan äle haman cäfa çigä,” dip östäde ul.

Ğazzädä şartlawlar işetelä. Al-Aqsa Şähitlär Xastaxanäsendä eşläwçe Sälämätlek saqlaw ministrlığı wäkile Xälil Degran yözlärçä keşeneñ ülüen xäbär itte. Töbäkneñ grajdannar saqlanu xezmäte törle urınnarda ber ük waqıtta höcümnär bulu säbäple qotqaru êşlären başqaru awır buluın belderä.

AQŞ İzrailne yaqlıy häm “Xamas”nı ğayepli

Aq Yort “Xamas”nı yañadan başlanğan suğış öçen ğayepläde. Milli iminlek şurası wäkile Brayan Xages “Xamas”nıñ totqınnarnı azat itep tınıçlıq kileşüen ozaytu mömkinlege buluın, ämma suğışnı saylawın belderde.

İzrail räsmiye “Xamas”qa qarşı xärbi, citäkçelek häm infrastruktura maqsatlarına höcüm itelüen häm, hawa höcümnärennän tış, operaśiyälärne kiñäytü planın belderde.

İzrailneñ saqlanu ministrı İsrael Kaś: “Ägär totqınnar azat itelmäsä, Ğazzädä “cähännäm işekläre açılaçaq,” dip kisätte.

Tınıçlıq kileşüeneñ ikençe fazası turında söyläşülär ike atna êlek tämamlanğan êtaptan soñ başlana almadı. “Xamas” suğışnı tuqtatu häm İzrail ğäskärläreneñ tulısınça çigenüen taläp itä, ämma İzrail “Xamas”nıñ xärbi häm idarä itü säläten yuq itmiçä häm totqınnarnı azat itmiçä suğışnı tuqtatmayaçağın belderä.

Ğazzädäge gumanitar krizis inde tınıçlıq kileşüe waqıtında da kisken ide. Yaña cir öste höcüme, xäzer küp kenä fälästinlelär üz öylärenä qaytqaç, bigräk tä ülemçel bula ala.