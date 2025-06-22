İran atom-töş obyektlarına AQŞnıñ höcüm yasavın xalıqara xoquqnı citdi bozu dip bäyäläde.
Tışqı êşlär ministrı Säid Abbas Aragçi yäkşämbe könne kisken belderü yasap, bu höcümne “qabul itelmäslek” häm “tözälmäs näticälärgä kiterüçe” dip atadı.
Ul AQŞnı, BMO İminlek Şurasınıñ daimi äğzası bularaq, BMO nizamnamäsen häm Atom-töş qoralların taratmaw kileşüen (NPT) bozuda ğayepläde.
“BMOnıñ här äğzası bu bik xätär, qanunsız häm cinayätçel xäräkätkä borçılu belän qararğa tiyeş,” dip belderde Aragçi üzeneñ belderüendä.
Yäkşämbe irtäsendä başqarılğan höcüm Tährannıñ tınıç atom-töş maqsatları öçen qullanıla dip beldergän ob'ektlarına yünältelgän ide.
Aragçi BMO Nizamnamäseneñ qorallı höcümgä qarşı üz-üzeñne yaqlaw xoquqın birüen assızıqlap, İrannıñ cawap birü xaqına iy buluın ytte.
“İran üzeneñ suverenlığın, mänfäğätlären häm xalqın yaqlaw öçen barlıq mömkinleklärne qulında tota,” dip kisätte tışqı êşlär ministrı.
Bu höcümnän soñ Vaşington belän Tähran arasındağı kiyerenkelek kisken arttı, häm bu töbäktäge totrıqlılıqqa qarata xalıqara borçılu tudırdı.
AQŞ qatnaşı
AQŞ ilbaşı Donald Tramp Amerika köçläreneñ İran atom-töş ob'yektlarına höcüm yasawın häm bu höcümneñ öç töp ob'yektqa yünältelüen belderde.
Tramp Fordoda urnaşqan İran atom-töş ob'ektına “tulı bomba yöge” taşlanuın, şulay uq, Natanz häm İsfahan ob'yektlarına da höcüm yasaluın äytte.
Ul barlıq Amerika oçqıçlarınıñ İran hawa kiñlegen taşlap kitüen dä belderde.
Tramp, ägär İran cawap qaytarırğa qarar qılsa, anıñ öçen cawaplılıq bulaçağı turında kisätte.