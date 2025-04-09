DÖNYA
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Awrupanıñ zur aviaśiya şirkätläre AB köndäşlek komissarı belän iyärçen berläşmäse turında söyläşä
Awrupanıñ aviaśiya şirkätläre “Airbus”, “Thales” häm “Leonardo” “Starlink”ka qarşı torırlıq urtaq iniśiativa buldıru maqsatınnan yasalma iyärçen berläşmäse plannarı turında söyläşä.
Awrupanıñ zur aviaśiya şirkätläre AB köndäşlek komissarı belän iyärçen berläşmäse turında söyläşä
Airbus hopes the satellite business merger will lead to a project like the MBDA missile venture. / TRT World
9 Апрель 2025

Awrupa aviaśiya şirkätläre “Airbus”, “Thales” häm “Leonardo” üzläreneñ yasalma iyärçen biznesların berläşterü mömkinlege turında söyläşülär alıp bara. Bu xaqta çärşämbe könne Awrupa Berlegeneñ antimonopoliya citäkçese Teresa Ribera belän oçraşu planlaştırıluı turında belderelde.

Bu öç kompaniyä, İlon Masknıñ “Starlink” proyektına köndäş bulır öçen, urtaq ğaläm şirkäte tözü planın tikşerä. Alar xäzerge waqıtta antimonopoliya räsmiläre belän berençel söyläşülär alıp bara, bu adım ğadättä berläşü kileşülären raslaw öçen räsmi möräcäğät yasawdan alda başqarıla.

Söyläşülär älegä bik irtä êtapta häm alarnıñ näticäse kiläse yıl axırına qadär kötelmi, dip xäbär itte “Reuters”.

Gadättä, kompaniyä citäkçeläre Awrupa Berlege köndäşlekkä qarşı agentlıq wäqalätleläre belän oçraşıp, üzläreneñ kileşüläre turında mäğlümat birä häm reglament prośessındağı mömkin qıyınlıqlar, şul isäptän antimonopoliya borçuların çişü yulları turında fiker alışa.

“Airbus” citäkçese, “Thales” häm “Leonardo” belän yasalma iyärçen berläşmäse söyläşüläre MBDA Awrupa raketa proyektı kebek urtaq êşçänlekkä kitersä, üzeneñ qänäğät’ bulaçağın belderde häm AB antimonopoliya räsmiläreneñ, uzğandağığa qarağanda, tağın da sığıluçan poziśiyä alularına ömetlänüen belderde.

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