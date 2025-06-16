İran qorallı köçläre İzrail xalqına üz illären taşlap kitärgä çaqırdı, çönki kiläse könnärdä bu cirlär "yäşärgä yaraqsız" bula ala dip kisätte. Bu turıda däwlät xäbär agentlığı “IRNA” citkerde. Bu belderü töbäktäge ike köndäş arasında xärbi qarşılık däwam itkändä yasaldı.

İzrailgä qarşı İran höcümnäre başlangaç İran qorallı köçläre süzçese Reza Sayyad “Kiläse könnär öçen kisätü: basıp alınğan cirlärne taşlap kitegez, çönki alar kiläçäktä yäşärgä yaraqsız bulaçaq!” dip belderde.

Ul şulay uq: "Cirdäge sıyınu urınnarı İzrail xalqına iminlek täêmin itmiyäçäk" dip kisätte.

“Şuña kürä, bez qabatlap äytäbez: cinayätçe rejimnıñ sezne keşe qalqanı itep faydalanuına yul quymagız,” dip östäde Sayyad.

İran AQŞ häm Könbatışnı tıqşınmaska çaqıra

Şul uq waqıtta, İran İslam inqilabı saqçıları korpusu (IRGC) komandirı Moxsen Rezaei bolay dip belderde: "Bezneñ töbäkneñ tulısınça totrıqsızlanu däräcäsenä citü mömkinlege bar."

Rezaei: "AQŞ häm Awrupanıñ aqıllı keşeläre tiz arada üz illären bu suğıştan çığarırğa tiyeş; yäisä bez alarnıñ tıqşınuına cawapsız qalmayaçaqbız."

Comğa könne İzrail İran cirendäge berniçä urınğa, şul isäptän xärbi häm atom ob'ektlarına, höcüm itte. Tel-Avivnıñ bu höcüme qarşılıq tudırdı häm İran İzrailgä cawap höcümnäre başqardı.

Bu höcümnär häm qarşı höcümnär şul waqıttan birle däwam itä.