DÖNYA
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İran raketaları İzraildä ber binağa zıyan saldı, yanğınnarğa kiterde
Wäqalätlelär ber toraqnıñ konstrukśiyäsendä cimerelü barlıqqa kilüen belderde.
İran raketaları İzraildä ber binağa zıyan saldı, yanğınnarğa kiterde
Missiles launched from Iran towards Israel are seen from Tubas / Reuters
18 Июнь 2025

İran raketları İzrailneñ berniçä urınına kilep töşep yanğınnar kiterep çıgardı häm ber binağa zıyan saldı. İzrailneñ hawa saqlanu sistemaları bu höcümne totqarlıy almadı.

İzrail Armiya Radiosı mäğlümatlarına kürä, İran tarafınnan cibärelgän dip farazlanğan berniçä raketa İzrail cirenä kilep töşkän.

Armiya täğäyen urınnarnı açıqlamasa da, "İzrail Hayom" gazetı, berençe bäyäläwlärgä qarağanda, iñ kimendä ike raketa Qudüs (Yerusalim) häm Tel-Avivqa yaqın Şaron töbägendä kilep töşkän dip xäbär itte.

“12-nçe kanal” xäbär itkänçä, raket höcümnäre İzrail üzägendäge ber binada cimereklär barlıqqa kitergän häm yanğın sünderü törkemnäre 20 maşinağa qapqan utnı sündergän.

Raketa qaldıqları İzrailneñ tön’yağındağı ber binağa tigän, ä töşkän raketalar häm qaldıqlar açıq urınnarda küpsanlı yanğınnarğa säbäp bulğan dip xäbär itelä.

Töbäkneñ kiyerenkelege comğadan birle arttı, ul waqıtta İzrail İrannıñ berniçä urınına, şul isäptän, xärbi häm atom-töş obyektlarına hawa höcümnäre oyıştırdı, bu isä Tährannıñ cawap höcümnärenä säbäpçe buldı.

İzrail xakimiätläre mäğlümatlarına kürä, İrannıñ raketa höcümnäre näticäsendä, kimendä, 24 keşe ülgän häm yözlärçäse yaralanğan.

İran mäğlümatlarına kürä, İzrail höcümnäre näticäsendä, kimendä 224 keşe ülgän häm 1,000nän artıq keşe yaralanğan.

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