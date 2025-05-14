Liviyä başqalası Tripolida çärşämbe könne qorallı bäreleşlär qabat başlandı, dip xäbär itä şahitlär.
Bäreleşlär başqaladağı Ayn Zara, Ras Hassan häm Bin Ashur bistälärendä qorallı törkemnär arasında başlanğan, zıyan kürüçelär turında älegä mäğ’lümat yuq.
Liviyädäge BMO yardäm missiyäse (UNSMIL) Tripolidäge bäreleşlär turında borçılu belderde. "UNSMIL xalıq küp yäşägän Tripoli bistäsendä ikençe kiç rättän köçäygän bäreleşlär turında tirän borçılu belderä, bu xällär küp sandağı tınıç xalıqnı zur qurqınıç astına quya," dip yazdı alar “X” platformasında häm kiçekmästän, şartsız räweştä barlıq toraq punktlarda utnı tuqtatırğa çaqırdı.
Bäreleşlär berençe tapqır düşämbe könne İlbaşı Şurasına bäyle Totrıqlılıqqa yärdäm idaräse citäkçese Abdel Gani äl-Kikli ülgännän soñ başlanğan.
Liviyä 2011nçe yılda 40 yıl xakimiyättä bulğan Muammar Kaddafine bärep töşergännän birle totrıqsızlıq xälendä qala birä.