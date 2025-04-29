Xalıqara yarlıqaw oyışması Izrailne Ğazzädäge fälästinnärgä qarşı "turıdan-turı êfirda genośid" başqaruda ğayepläde, köçläp küçerep häm gumanitar facıyğa tudırıp xalıqnı yuq itüen belderde.
Düşämbe könne çıqqan yıllıq xisapta oyışma, Izrailneñ Ğazzädäge fälästinnärne yuq itü maqsatı belän "genośid" qıluın belderde.
Izrail Xalıqara yarlıqaw oyışması, başqa xoquq oyışmaları häm qayber däwlätlärneñ Ğazzädäge suğışta "genośid" qıluı belän bäyle ğayepläwlären kire qaqtı.
"Däwlätlär Izrailneñ meñlägän fälästinlene üterüen, tulı ğailälärne yuq itep, yortlar, kerem çığanaqları, xastaxanälär häm mäktäplärne cimerüen çarasızça qarap tordı," - dip belderde Xalıqara yarlıqaw oyışması ğomum särqatibe Agnes Kallamard.
'Çiktän tış awırlıqlar'
Yarlıqaw oyışması xisabında äytelgänçä, Izrail suğışı Ğazzädäge fälästinlelärneñ küpçelek öleşen "köçläp küçerelgän, yortsız, aç, ülem qurqınıçı astında, mediśina yärdäme, êlektr häm çista suğa ireşä almıy torğan" xälgä qaldırğan.
Oyışma 2024 yıl buyı "Izrailneñ turıdan-turı xalıqqa häm grajdanlı ob'ektlarğa höcüm itü, ayırıp otmıyça häm çamadan tış höcümnär" kebek küpsanlı suğış cinayätlären dokumentlaştırğan.
'Moñarçı kürenmägän gumanitar facıyğa'
Yarlıqaw oyışması belderüençä, Izrailneñ ğamälläre Ğazzä xalqınıñ yaqınça 90 prośentın täşkil itüçe 1.9 million fälästinlene yäşägän cirlärennän köçläp küçerä häm "moñarçı kürenmägän gumanitar facıyğa aldan planlaştırıla”.
Qayber könbatış illärneñ başqalalarında protestlar bulsa da, "dön’ya xökümätläre ayırım häm urtaq räweştä bu cinayät’lärne tuqtatu öçen näticäle ğämällär qıluğa äzer tügel ide, xätta utnı tuqtatu taläplärenä dä aqırın reakśiya kürsätte."
Şul uq waqıtta, yarlıqaw oyışması basıp alınğan Fälästin cirläre, Yordannıñ Könbatış yarındağı Izrail ğamälläre turında da borçılu belderde häm Izrailne "aparteid sistemasın qullanuda" ğayepläwen qabatladı.
"Izrailneñ aparteid sistemasınıñ Könbatış Yarda tağın da köçäyüe, qanunsız üterülär häm Izrail kilep utıruçıları tarafınnan Fälästin xalıqına höcümnärneñ artuı belän bilgelände," - dip äytelä xisapta.
Yarlıqaw oyışmasınıñ Yaqın Könçığış häm Tön’yaq Afrika regionı direktorı Xeba Morayef, "Ğazzädäge fälästinlelärneñ uzğan yıl buyı kön sayın kiçergän çiktän tış awırlıqları" häm "dön’ya cämäğät’çelegeneñ monı tuqtatu öçen säyäsi teläge bulmawı" turında borçılu belderde.