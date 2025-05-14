Xökümät êlekke ilbaşınıñ yaman şeş belän köräşüen açıqladı.
Tıynaq lider ğıynwarda xäleneñ naçarayuın häm däwalanmayaçağın citkergän ide.
Urugvaynıñ xäzerge däwlät başlığı Yamandu Orsi X platformasında tübändägeçä yazdı: “Yuldaşıbız Muxikanıñ üleme qayğığa saldı. İlbaşı, aktivist, yul kürsätüçe häm lider. Sine sağınaçaqbız, dustım.”
Latin Amerika häm Awrupanıñ här poçmağınnan sul qaraşlı liderlar tanılğan säyäsätçene iskä aldı.
Kolumbiyale Gustavo Petro “olı inqıylapçı”nı xörmät belän iskä aluın äytte.
Êlekke Boliviya ilbaşı Êvo Morales Muxikanıñ täcribäle häm ziräk buluın citkerde, Braziliya xökümäte iñ möhim gumanistlardan berse belän sawbullaştı.
İspaniya prem’yer-ministrı Pedro Sançez Muxikanıñ dön’yanı yaxşırtu öçen tırışuın belderde, Gvatemala prem’yerı Bernardo Arevalo da Muxikanı tıynaqlıqqa ürnäk itep kürsätte.
Djempr kiyep yörgän Muxika 2010-2015 yıllarda däwlät başlığı wazıyfasın başqardı. Xezmät xaqınıñ ber öleşen xäyriyä oyışmalarına birde, fermasında xäläl cefete häm öç ayaqlı ête belän yäşäde. Häm dön’yanıñ iñ fäqıyr’ ilbaşı isemen aldı.
Muxika 2012 yılda “AFP” agentlığına belderü yasap bu isemne kire qaqtı.
“Min fäqıyr’ tügel, saqçıllıq çaraların küräm. Yäşär öçen küp närsä kiräk tügel,” – digän ide.
Uzğan yılnıñ may ayında Muxikağa yaman şeş diagnozı quyıldı, awıru bawırğa da taraldı.
Törmädän çığıp säyäsätkä kereşte
Üz süzen äytä aluçı, aq çäçle säyäsätçe qullanuçılıqnı tänqıyt’läde häm ilbaşı bularaq üzenä täêmin itelüçe uñaylıqlarnı kire qaqtı.
Räsmi çaralarğa sandali kiyep kilä ide, Montevideo itäklärendäge keçkenä fermasında yäşäde.
Maşinası 1987 yılğı ide.
Törmädä uzdırğan yıllardan soñ säyäsätkä kereşkän Muxika 1989 yılda sul qaraşlı Kiñ front koaliśiyaseneñ iñ zur äğzase bulğan Xalıq qatnaşu xäräkäten qordı.
1995 yılda kongresska saylandı, 2000 yılda senat buldı häm annarı Urugvaynıñ igençelek ministrı bulıp bilgelände.
Däwlät başlığı bularaq fäqıyr’lekkä qarşı köräşkäne öçen maqtaldı.
Däwlät çığımnarın rätkä kertä almağanı öçen tänqıyt’lände.