YAÑA SÜRİYÄ
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Süriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelär
Süriyä tışqı êşlär ministrı Äsäd Xäsän Şäybani ileneñ AQŞ belän “ber-bereñä xörmät, ışanıç häm urtaq mänfäğat’lärgä nigezlänüçe” mönäsäbätlär tözergä äzer buluın citkerde.
Süriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelär
Syrians celebrate in Umayyad Square after Trump announced plans to ease sanctions on Syria and move toward normalising relations with its new government to give the country "a chance at peace," in Damascus on May 13, 2025. / AP
14 Май 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ Süriyägä qarata sankśiyälärne beterü qararı "möhim borılış noqtası" bulıp tora, dip belderde ilneñ tışqı êşlär ministrı Äsäd Xäsän Şäybani.

"Bez ilbaşı Donal’d Trampnıñ Süriyägä qarata sankśiyälärne beterü turındağı soñğı belderülären xuplıybız. Bu sankśiyälär Äsäd rejimı qılğan suğış cinayät’läre öçen kertelgän ide," dip äytte ul Süriyäneñ däwlät agentlığı “SANA”ğa sişämbe könne.

Şaybani monı "Süriyä xalqı öçen möhim borılış noqtası, yıllar buyı barğan cimergeç suğıştan soñ totrıqlılıq, üz-üzen täêmin itü häm qabat torğızu yulına taba adım" dip bäyäläde.

"Bez bu belderüne bik uñay bäyälibez häm AQŞ belän ber-bereñä xörmät, ışanıç häm urtaq mänfäğät’lärgä nigezlängän mönäsäbätlär qorırğa äzerbez," dip östäde ul.

Şaybani Trampnı "tarixi tınıçlıq kileşüe täêmin itü häm Süriyädäge AQŞ mänfäğät’läre öçen çın ciñü yawlaw mömkinlegenä iyä lider" dip atadı häm "ul inde Süriyä xalqı öçen üzennän aldağı ilbaşlarınnan kübräkne êşläde, çönki alar suğış cinayät’çeläreneñ qızıl sızıqnı uzıp, qan qoyuına yul quydı," dip äytte.

Monnan alda Riyadta Tramp, Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan häm töbäkneñ başqa citäkçeläre belän kiñäşläşkännän soñ, Süriyägä qarata "qatı häm zıyan kiterüçe" AQŞ sankśiyälären beterü turında kürsätmä biräçägen beldergän ide.

Ul sişämbe könne Riyadta investiśiya forumında bolay dide: "Süriyä mäs’äläsen tağın da tikşerep, sezneñ täxet warisı häm Törkiyä ilbaşı Ärdoğan belän telefonnan söyläşkännän soñ, şulay uq, Yaqın Könçığıştağı başqa xörmätle keşelär belän fiker alışqaç, min, üseşkä ireşä aluları öçen, Süriyägä qarata sankśiyälärne beterü turında kürsätmä biräçäkmen”.

Trampnıñ bu belderüe Süriyäneñ küp şähärlärendä, şul isäptän, başqala Dimäşqta uram bäyrämnärenä säbäpçe buldı.

Şul uq waqıtta, Süriyä ilbaşı Äxmät Alşaraa, Tramp belän oçraşuğa ber kön aldan, sişämbe Riyadqa kilep citte.

Tramp irtänge säğat’lärdä ük Soğud Ğaräbstanına ayaq bastı - bu anıñ ilbaşı wazıyfasına kereşkännän soñ ikençe çit il säfäre. Ul sişämbe könne Süriyä mäs’äläsen qaraw öçen Törkiyä häm başqa töbäk illäre belän söyläşülär ütkärgde.

Süriyäneñ yaña xakimiyäte xalıqara häm töbäk yärdämenä ömetlänä, çönki ilne tözekländerü êşlärenä AQŞ häm Awrupa Berlege sankśiyäläre kirtä bulıp tora.

Äsäd rejimı cimerelgännän soñ, waqıtlı xökümät AQŞ häm Awrupa Berlege sankśiyäläreneñ tözekländerü êşlären qıyınlaştıruın assızıqladı.

2011nçe yıldan birle berençe tapqır tulısınça sankśiyälärne beterü qararı qabul iteläçäk dip kötelä.

25 yıl buyı Süriyä belän idarä Äsäd uzğan dekabr’ ayında Rusiyägä qaçtı häm 1963 yıldan birle xakimiyättä bulğan Baas partiyäse rejimına noqta quyıldı.

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