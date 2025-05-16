İndoneziya - dön’yanıñ iñ qatı narkotik qağıydäläre bulğan illärdän berse. Monda narkobiznes öçen ülem cäzası bar.
İndoneziya flotı bu atnada Sumatra sulıqlarında yaqınça 2 tonna metamfetamin häm kokain taşığan köymäne qulğa töşerde häm köymädäge ber Tayland watandaşı belän 4 Myanma watandaşın qulğa aldı.
Flot beldergänçä köymä utlarnı sünderep häm tizlekne arttırıp Riau utrawları vilayätendäge Tanjung Balai Karimun töbägendä İndoneziya su kiñlegennän qaçarğa tırışqan. Räsmi zatlar köymäne bu waqıtta totıp alğan.
Flot süzçese belderü yasap, yaqınça 1,2 tonna kokain häm 705 kilogram metamfetamin bulğan 100 tiräse sarı häm aq töstäge qapçıq qulğa töşerelde. Moña kürä narkotiklarnıñ qıymmäte – 425,92 million dollar.
Tayland bayraqlı köyämenñ Tanjung Balai Karimundağı flot bazasına citkerelgän. Êkipaj äğzaläreneñ qaysı millättän bulularınnan tış başqa mäğlümat birelmäde.
Flot räsmi zatı Fauzi matbuğat oçraşuında citkergänçä narkotiklarnıñ qaydan kilüe häm köymäneñ qaya baruı mäs’äläsendä tikşerü däwam itä. Monıñ ildäge iñ zur narkotik operaśiyalärennän berse buluı açıqlandı.
Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışmasınıñ Narkotiklar häm cinayät’lär byurosı ofisınıñ 2024 yılğı xisabına kürä 2023 yılda Könçığış häm kön’yaq-könçığış Aziyadä oyışqan cinayät’ törkemnäreneñ zäğıyf’ qanunnardan faydalanaıp, narkobiznes belän şöğıl’länüe näticäsendä 190 tonna metamfetamin qulğa töşerelde. Monıñ küpçelek Tayland qultığında çınğa aşuı belderelde.
Altın öçpoçmaq bularaq belenüçe, Myanmanıñ tön’yaq-könçığışı Tayland häm Laos belän berläşkä töbäkneñ narkotik citeşterü belän bäyle ozın ütkäne bar. Biredäge narkotiklar ğomumän Aziya cinayät’ oyışmaları tarafınnan Yaponiyadän alıpYaña Zelandiyagä qadär taratıla.
Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışmasınıñ Narkotiklarğa qarşı köräş agentlığı 2023 yılda açıqlağan global’ kokain xisabına kürä 2022dä Yava utrawındağı Merak portı yanındağı sulıqlarda 179 kilogram kokain tabılğan ide. Bu ul waqıtta ildäge iñ zur kokain tabu êşe bularaq terkälde.