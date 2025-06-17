İzrail sişämbe könne İrannıñ Xatam al-Anbiya Üzäk Ştabınıñ yaña bilgelängän citäkçese Ali Şadmaninıñ üterelüe turında xäbär itte.
Şadmani berniçä kön êlek kenä Yuğarı lider Ali Xameney tarafınnan bilgelängän ide.
“Küzläw idaräse tarafınnan alınğan töğäl mäğlümatlar häm tönge waqıtta tuğan kötelmägän forsat näticäsendä, Hawa köçläreneñ suğış oçqıçları Tähran üzägendäge idarä itü ştabına höcüm yasadı häm suğış ğomumştabı citäkçese häm iñ yuğarı däräcädäge xärbi komandir Ali Şadmaninı yuq itte,” dip belderde İzrail armiyäse üzeneñ “X” akkauntında.
Şadmani İran armiyäseneñ xärbi strategiyäsen bilgeläw, raketa häm dron höcümnären raslaw, suğış operatsiyälären citäkläw kebek wazıyfalar öçen cawaplı ide.
Ul uzğan atnada İzrail höcüme näticäsendä üterelgän general-leytenant Gulamali Raşidnıñ urınına bilgelängän ide.
“Şadmaninıñ yuq itelüe – İran xärbi citäkçelegenä qarşı ütkärelgän operatsiyälär çılbırınıñ ber öleşe, bu İran qorallı köçläreneñ idarä çeltärenä tağın ber köçle zıyan saldı,” dip belderde İzrail armiyäse.
Operatsiyä turında başqa detallär İzrail räsmiläre tarafınnan äytelmäde.
Tähran älegä Şadmaninıñ üterelüe turında mäğlümat citkermäde.