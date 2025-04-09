ĞAZZÄ SUĞIŞI
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İzrail Sokrat häm Aviśennanı üterde: bu Ğazzä universitetı xäzer xaräbä
Ğazzä İslam universitetı suğışqa qadär mediśina, ximiya, ädäbiyat häm säwdä şikelle törle mäydannarda yaqınça 17 meñ studentqa belem birä ide.
İzrail Sokrat häm Aviśennanı üterde: bu Ğazzä universitetı xäzer xaräbä
the Islamic University has been decimated by Israeli bombardment / AP
9 Апрель 2025

Izrail Ğazzädä urnaşqan İslam universitetınıñ töp auditoriyasen cimerde häm, bina xäzer yanıp betkän xäldä. Universitet divarları tişkälänep betkän, yanıp karaygan. Utırğıçlar cimerek häm äylänep qaplanğan.

Êlegräk uqunı uñışlı tämamlawnı bilgeläp ütkän säxnä xäzer öylären taşlap küçep kilergä mäcbür bulğan keşelärneñ palatkaları belän tulgan. Universitet kampusı, mart ayında Izrail solıx kileşüen bozğannan häm suğışnı yañartqannan soñ, tönyaq Ğazzädä yözlärçä ğailä öçen sıyınu urınına äylände.

Altı balası bulgan Manal Zaanin dokumentlar öçen faydalanıla torgan şkafnı peşerü öçen miçkä äyländerde, ul pita ikmägen peşerep, başqa ğailälärgä sata. Anıñ balaları häm tuğannarı sıynıf bülmäläreneñ bersendä matraslar östendä kamır äzerli.

Ğailälär yağulıq alıp, traktorlar belän zur su savıtların kiterü öçen resursların berläşterä. Universitetnıñ töp qapqası astında waqıtlı bazar oyıştırılgan.

Biredäge xalıqnıñ isän kalu öçen köräşe tağın da awıraydı, çönki İzrail Ğazzägä azıq-tölek, yağulıq, darular häm başqa barlıq kiräk-yaraqlarnıñ kiterelüen tuqtattı. Bu xäl yärdäm oyışmalarınıñ çiklängän mömkinleklären tağın da nıgrak basım astına kuydı, ä xalıqnıñ zur öleşe şul yärdämgä tayanıp yäşi.

Ğazzädä urnaşqan iñ zur universitetlardan berse bulgan İslam universitetında suğışka qadär 17,000 student uqıgan. Alar mediśina, ximiyä, ädäbiyat häm säwdä kebek törle ölkälärdä belem algan.

Studentlarnıñ 60 prośenttan artıgı xatın-qızlar bula. Kampus Izrailneñ hawa höcümnäre häm cir öste ğaskärläreneñ reydları näticäsendä nıq zıyan kürä. Höcümnär waqıtında universitetnıñ, kim digändä, 10 professorı häm dekanı, şul isäptän universitet rektorı üterelä.

Tanılgan fizik Sufian Tayeh üz ğailäse belän yäşägän öyendä bomba şartlaw näticäsendä hälaq bula. Şulay uq, tanılgan ingliz tele uqıtuçısı häm Ğazzädä yäş yazuçılar öçen ostaxanälär oyıştırgan Refaat Alareer da üterelde.

Israa universitetında ğaskärlär töp binalarnı kontrol şartlatu belän cimerä, häm alar 2024 yılnıñ ğıynvarında tulısınça cir belän tigezlänä. Ğazzädä x8zerge waqıtta universitetlar êşlämi, läkin İslam universitetı kebek qayberläre çiklängän onlayn kurslar ütkärä.

Öyrän
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