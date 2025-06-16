Avstraliyä galimnäre baş miye dulqınnarın maxsus baş kiyeme aşa uqıp, süzlär häm cömlälärgä küçerä torğan yasalma aqıl (AI) modelen êşläp çığardı. Açış meditsina fänenä yaña yünäleş birä.

Bu model barı tanıp-belüdä qıyınlıq kiçerüçelärgä genä yärdäm itep qalmıy, ä keşelärneñ komp'yuterlar belän aralaşu ısulların da üzgärtergä mömkinlek birä, dip xäbär itä Avstraliyä Tapşıru Korporatsiyäse (ABC) düşämbe könne.

Bu yaña yasalma aqıl modelen Sidney texnologiyä universitetınıñ Yasalğma aqıl üzäge belgeçe Daniêl Leong, aspirant Çarl’z Çjou häm alarnıñ citäkçese Çin-Teng Lin uylap taba. Model êlektroênsefalogramma (EEG) aşa baş miye signalların tirän öyränü ısulı belän süzlärgä tärcemä itä.

Lin äytüençä, bu model älegä, ayırım süzlärne tabunı ciñeläytü öçen, çikle külämdä genä süzlär häm cömlälär öyränä.

90% tögällek maqsatı

Tikşerenüçelär modelne tağın da yaxşırtu öçen êlektroênsefalogramma başlığın kiyep tekstlar uqu öçen êşkä tağın da kübräk keşene cälep itä. Alar bu texnologiyäne ike keşe arasında aralaşu öçen dä qullanırğa niyätlänä.

Yaña Könyaq Uêls universitetınnan bioêlektronika belgeçe Moxit Shivdasani äytüençä, galimnär biologik signallarda oçrağan üzgäreşlärne êzläw belän küptän şöğellänä, läkin yasalma aqıl baş miye dulqınnarında moñarçı tabılmağan üzgäreşlärne tanıy ala.

Yasalma aqıl, bigräk tä, implantatsiyälänä torğan cihazlarda qullanılğanda, keşeneñ bilgele ber êşne başqaru ısulına tizräk yünäleş birä ala, dip östäde ul.

Älegä tikşerenüçelär uy-fikerlärne tekstqa äyländerü öçen yaqınça 75 protsent tögällekkä ireşkän, läkin alar 90 protsentqa citkerü maqsatı quya.