Rusiyä şimbä tönendä Ukrainağa qarşı xäzergä çaqlı iñ zur hawa höcümen oyıştırdı. Öç yıldan artıq däwam itüçe suğışnıñ betüenä qağılışlı ömetlärne zäğiflätüçe bu höcüm arta baruçı bombalaw kampaniyasınıñ öleşe bularaq bäyälänä.
Ukraina hawa köçläre beldergänçä, Rusiyä barlığı 537 hawa qoralın ırğıtqan, bolarnıñ 477se keşesez hawa apparatları häm aldatqıçlar, 60ı isä raketalardan tora.
Hawa köçläre 249 hawa apparatınıñ bärep töşerelüen, 226sınıñ isä zur ixtimal belän êlektron totqarlaw näticäsendä tämekkä barıp citmiçä xäbärsez yuğaluın belderde.
Ukraina hawa köçläre êlemtä başlığı Yuriy Ihnat “Associated Press”kä yasağan belderüendä tönlä yasalğan höcümneñ häm keşesez hawa apparatları häm dä törle raketa törläre iğtibarğa alınğan oçraqta “ilgä qarşı yasalğan iñ zur hawa höcüme” buluın äytte.
Höcüm Ukrainanıñ front sızığınnan yıraq bulğan könbatış öleşe belän bergä Ukrainanıñ törle töbäklären nişan itep aldı.
Polşa hawa köçläre isä Polşa hawa kiñlegeneñ qurqınıçsızlığın täêmin itü öçen Polşa häm berlektäş illärneñ xärbi oçqıçlarınıñ cibärelüen iğlan itte.
Xerson töbäge gubernatorı Oleksandr Prokudin ber keşeneñ dron höcümendä häläq buluın äytte.
Çerkasi töbäge gubernatorı İhor Taburets isä töbäkkä yasalğan höcümdä ber bala belän bergä altı keşeneñ yaralanuın belderde.