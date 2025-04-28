Bangladeş, Berläşkän Millätlär Oyışması (BMO) sorawına cawap itep, M’yanmanıñ Rakxayn ştatı belän çik buyında gumanitar koridor buldırırğa rizalaştı, dip xäbär itte räsmilär.
“BMO Bangladeş aşa M’yanmanıñ Rakxayn ştatına gumanitar yärdäm cibärü öçen gumanitar koridor buldırırğa teli. Waqıtlıça xökümät monıñ belän, qayber şartlarğa bäyle räweştä, kileşte,” dip belderde Tışqı êşlär kiñäşçese Möxämmäd Towhid Xösäyen yäkşämbe könne başqala Dakkada jurnalistlarğa.
“Bu gumanitar koridor bulaçaq. Läkin bezneñ qayber şartlarıbız bar. Min detal’larga kerep tormıym. Ägär şartlar ütälä ikän, bez yärdäm itäçäkbez,” dip östäde ul.
Xösäyen M’yanmadağı konfliktnıñ Bangladeşnıñ mänfäğätlärenä bäyle buluın belderde: “Çönki M’yanmanıñ şaqtıy keşese bezneñ ilgä sıyındı, häm bez alarnı kire cibärergä telibez. Bez alarnı cibärü öçen kiräk bulğan barlıq çaralarnı kürergä tiyeş.”
Bangladeş inde 2017 yılnıñ avgustında xärbi höcümnärdän qaçqan 1,3 millionnan artıq roxin’ya qaçaqların Koks Bazar töbägendä sıyındıra.
Gumanitar krizis
M’yanmanıñ xärbi xökümäte Rakxayn ştatındağı Arakan armiyäse baş kütärüçelären poçmaqqa postıru öçen barlıq täêminatlarnı tuqtatqan, bu isä gumanitar krizisnı tağın da tiränäytkän.
BMO Rakxaynda açlıq qurqınıçı bar dip borçıla häm Bangladeştan gumanitar yärdäm cibärü öçen koridor täêmin itüne sorıy.
Gumanitar koridorlar ğadi xalıqqa yärdäm itü öçen täêmin itelsä dä, andıy yullar açılğanda, töbäktäge cinayät’çelär, baş kütärüçelär yäisä terror törkemnäre monı imin yul bularaq faydalana ala.
Bu töbäk şulay uq narkotiklar häm qanunsız qorallar satu kebek çikara cinayätlär öçen yul bularaq tanılğan.
Bu borçılularğa cawap itep, Xösäyen bolay dide: “Koridor barı tik tovar taşu öçen qarala; qorallar taşılmayaçaq”
M’yanmanıñ Bangladeş belän çik buyına qağılıp, ul bolay dide: “Monda çik buyı däwlät tügel, tulısınça Arakan armiyäse kebek oyışma kontrolendä. M’yanmanıñ üzäk xökümäte (xärbi xökümät) anda kontrol' itmi. Şuña kürä, üz mänfäğätlärebez öçen, bez däwlät tügel oyışmalar belän räsmi êlemtädä bula almıybız. Läkin bez teläsäk tä, Arakan armiyäsennän tulısınça ayırılıp tora almıybız.”
“Şuña kürä, bez kiräk bulğan qadär êlemtädä bulaçaqbız,” dip östäde ul.