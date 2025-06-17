Altın bäyäläre rekord däräcälärgä citkäç kiñ qatlam satıp aluçılar arzanraq variantlarğa yünälä başladı. Şuşı fonda üzäge Hindstanda urnaşqan “P N Gadgil Jewellers” sişämbe könne “Litestyle” isemle brendın tanıttı – bu brend ciñel häm tübän probalı altın bizänü äyberlären täq’dim itä.
Pune şähärendä urnaşqan şirkät räise Saurabh Gadgil “Reuters” agentlığına yasağan belderüendä:
“Altın bäyäläre soñğı aylarda kinät kenä kütärelde, ämma satıp aluçılarnıñ byudjetı şul däräcädä artmadı. Bu şartlar alarnı arzanraq bäyädäge variantlar êzlärgä mäcbür itte”,- dip belderde.
Ul şulay uq bolay dip östäde: “Ciñel bizänü äyberläre segmentı yılda yaqınça 30% tizlek belän üsä häm bez bu segmenttan faydalanu öçen bıyıl 12 “Litestyle” kibete açarğa planlaştırabız”.
Cirle altın bäyäläre düşämbe könne 10 gramm öçen 101 078 rupi däräcäsenä citep rekord quydı häm 2025 nçe yılda älegä qadär 29% qa arttı. 2024 nçe yılda isä bu kürsätkeç 21% bulğan ide.
Comğa könne İzrailneñ İranğa höcüm itüe näticäsendä altınnıñ unśiya bäyäse 3 430 dollarğa qadär kütärelde.
Gadgil süzlärençä, qullanuçılar äkrenläp yuğarı bäyälärgä iyäläşä başlıy. Ul 2026nçı yılnıñ mart ayında tämamlanaçaq finans yılı öçen keremnärdä yıllıq bazada 30–35% artu kötüen äytte.
Ul, şulay uq, altın häm kömeşkä investiśiya ixtıyacınıñ arta baruın da assızıqlap:
“Çönki bu ike metal başqa al'ternativalarına qarağanda yaxşıraq tabış kiterä”, – dide.