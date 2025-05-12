Kön’yaq Afrikada yök maşinası belän yulçı transportı bäreleşkän qazada 8 keşe hälaq buldı, 16 keşe yaralandı.
Cirle mäğ’lümat çaralarına qarağanda, Kön’yaq Afrikada yök maşinası belän yulçılar alıp barğan maşina qatnaşındağı qazada 8 keşe yaqtı dön’yadan kitte, 16 keşe cäräxätlände.
Yäkşämbe könne KwaZulu maxsus aşığıç yärdäm xezmäte Kön’yaq Afrikanıñ könçığışındağı KwaZulu-Natal’ provinśiyäseneñ Empangeni qasabası yanındağı N2 magistral’ trassasında bulğan qaza urınına tiz arada kilep citte.
Yul iminlege platforması “Arrive Alive” beldergänçä, sälamätlek saqlaw xezmätkärläre waqıyğa urınına kilgändä 8 keşe inde can birgän bulğan.
Qazada 4 keşe awır, 12 keşe citdi cäräxätlär aldı. Barlıq yaralılarga berençe mediśina yärdäme waqıyğa urınında kürsätelde, soñınnan alar yaqın-tirädäge xastaxanälärgä cibärelde.
Qazanıñ säbäpläre cirle räsmi zatlar tarafınnan tikşerelä.