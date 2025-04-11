Tramp administraśiyase 6,000nän artıq migrantnı Üzäk sośial' iminlek sistemasında ülgän keşelär isemlegenä kertkän, bu isä alarnıñ aqçalata yärdämnären häm êşläw mömkinlegen tuqtatuğa kitergän, dip xäbär itä AQŞ matbuğatı.

Bu migrantlarnı "ülem faylına" kertü "dokumentları bulmağan migrantlarğa ildän kitü öçen basım yasaw" maqsatında êşlängän, dip belderde pänceşämbe könne “Washington Post” Aq Yort wäkileneñ süzlärenä tayanıp.

Bu säyäsät Donal’d Trampnıñ ikençe möddätendä başqarılğan başqa anti-migraśiya çaraları belän turı kilä, şular arasında 200dän artıq şik astındağı banditlarnı Sal'vadorğa naçar danı taralğan törmägä cibärü dä bar.

Sośial' iminlek nomerları (SSN) AQŞta keşelär öçen töp identifikaśiya çarası bulıp tora, alar keremnärne xisaplaw, posobiyälärgä xoquq bilgeläw häm başqa maqsatlar öçen qullanıla.

Şulay da, AQŞta qanunsız yäşäwçe yözlägän meñ keşe Sośial' iminlek nomerına iyä. Kübese Bayden administraśiyase waqıtında kilgän, çönki ul çiklärdän qanunsız ütep kerüne kimetü maqsatında qayber keşelärgä waqıtlıça kerü röxsäte birgän ide.

Sistemadan faydalanıp basım yasaw

Aq Yort wäkile “Washington Post”qa beldergänçä, Sośial' İminlek sistemasında ülgän dip isemlekkä kertelgän keşelärne küp kenä êş birüçelär, fatir xucaları, banklar häm federal' agentlıqlar kire qağaçaq – bu alarnıñ AQŞta tormış itü mömkinlegen tämam yuq itäçäk.

Matbuğat xäbärlärenä qarağanda, "ülem faylı"nı qullanu iniśiativası İlon Mask citäkçelegendäge Xökümät êffektivlığı departamentı (DOGE) xezmätkärläre tarafınnan başqarılğan.

Administraśiya dokumentlarına tayanıp “New York Times” xäbär itkänçä, baştağı 6,300 keşe "xökem itelgän cinayät’çelär häm 'terrorçılıqta şiklänelüçelär'" bulğan.

Şulay da, ike basma da bu çaranıñ yaqın arada başqa dokumentları bulmağan migrantlarğa qarşı da qullanılaçağın xäbär itä.

Sośial' iminlek sistemasın dokumentları bulmağan migrantlarğa qarşı qullanu, IRS (Êçke Keremnär Xezmäte) salım tüläwçelär turındağı mäğ’lümatlarnı migraśiya xakimiyätläre belän urtaqlaşu turındağı çaralar belän turı kilä, ul bu atnada sişämbe könne iğlan itelgän ide.

Küp yıllar buyı qanunsız migrantlar salım tüläp kilde, bu alarnıñ migraśiya däğ’waların yaxşırtu häm AQŞnıñ sośial' iminlek kebek zur federal' programmalarınıñ finans xälen nığıtu öçen êşlängän ide.