Ukraina başqalası Kiyevqa "tagın ber zur höcüm" yasaluı turında belderde, bu höcümdä, kim digändä, biş keşe häläk bulgan. Ul ilneñ yuğarı xärbi citäkçese Rusiyägä höcümnärne arttırunı wäğdä itkännän soñ buldı.
Öç yıl däwam itüçe suğışnı tuqtatu öçen diplomatik tırışlıklar tuqtap qaldı. İke yaq arasında soñgı turıdan-turı oçraşu öç yaña atna êlek buldı häm yaña söyläşülär planlaştırılmadı.
"Başqalağa tagın ber zur höcüm. Möğayen, doşman dronnarınıñ berniçä dulqını," dip belderde Kiyev xärbi administratsiyäse citäkçese Timur Tkaçenko düşämbe könne.
Şevçenkivskiy rayonında, küpqatlı toraq bina öleşçä cimerelgän, anda dürt keşe häläk bulgan, ä tağın ber keşe könyaqta, Bila Tserkva şähärendä ülgän, dip xäbär itä êçke êşlär ministrı İgor Klimenko.
Bu soñgı höcümnär Ukraina baş komandirı Aleksandr Sırskiynıñ Rusiyägä höcümnärne arttıru turındağı belderüennän soñ buldı.
"Bez saqlanu pozitsiyäsendä genä utırmayaçaqbız, çönki bu berni birmi häm näticädä bez çigenäbez, keşelärne häm cirlärne yuğaltabız," dide ul jurnalistlarga.
Sırskiy Ukraina Rusiyäneñ xärbi maqsatlarına höcümnärne däwam itäçäk, dip äytte, häm bu höcümnärneñ "êffektiv" bulaçağın belderde.
"Älbättä, bez däwam itäçäkbez. Bez masştabnı häm tiränlekne arttıraçaqbız," dip ul äytte.
'Gadel cawap'
Ukraina suğış däwamında Rusiyägä cawap höcümnär yasıy, alar ênergetika häm xärbi infrastrukturağa yünältelgän, qaywaqıt front liniyasınnan yözlärçä kilometr yıraqta bula.
Kiyev bu höcümnärne Rusiyäneñ Ukraina infrastrukturasına häm tınıç xalıqqa höcümnärenä gadel cawap dip sanıy.
Kim digändä, dürt keşe Kramatorsk şähärendä Rusiyäneñ tönge höcüme näticäsendä häläk bulgan, ä Ukraina armiyäse öyränü üzägenä höcüm näticäsendä tağın öç keşe ülgän, dip xäbär itä räsmilär.
Şul uq waqıtta, Rusiyäneñ hawa saqlanu bülekçäläre yakşämbe kiçke säğat 10nan (1900 GMT) düşämbe irtänge 6ga qadär 16 Ukraina dronın yuq itte, dip belderde Rusiyä saqlanu ministrlığı.
Bu dronnarnıñ 13e Rostov ölkäsendä yuq itelgän, qalğannarı Astraxan häm Volgograd bärep töşerelgän, dip xäbär itte ministrlıq “Telegram”da .