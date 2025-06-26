DÖNYA
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İran, İzrail belän utnı tuqtatudan soñ, hawa kiñleklären qabat açtı
AQŞ yärdäme belän utnı tuqtatqannan soñ İran könçığışqa taba hawa xäräkäten qabat başladı, ä Tähranda iminlek borçuları säbäple aêroport äle haman yabıq.
İran, İzrail belän utnı tuqtatudan soñ, hawa kiñleklären qabat açtı
Flights to and from Tehran’s Mehrabad and Imam Khomeini International Airports remain suspended until further notice. (Photo: Reuters Archive) / Reuters
12 сәгать элек

İran, AQŞ aradaşçılığı belän ireşkän ut tuqtatu kileşüennän soñ, üzeneñ hawa kiñlegen öleşçä açuın iğlan itte. Bu kileşü yaqınça ike atna däwam itkän İzrail belän qarşılıqlarnı tuqtattı.

“İlneñ könçığış öleşendäge hawa kiñlege êçke häm xalıqara oçışlar, şulay uq tranzit oçışlar öçen qabat açıldı,” — dip belderde İran yullar häm şähär üseşe ministrlığı süzçese Mäcid Axavan, pänceşämbe könne “X” platformasında.

Şulay da, Tähran Mährabad häm İmam Xomeyni Xalıqara aêroportlarına oçışlar älegä tuqtatılğan, dip östäde ul.

Bu qarar 13 iyündä başlanğan häm İzrailneñ İran atom-töş häm xärbi maqsatlarına höcümnäre belän başlangan 12 könlek bäreleşlärdän soñ qabul itelde. Bu soñğı yıllarda ike doşman arasındağı iñ turıdan-turı konfliktlardan berse buldı.

Vaşington aradaşçılığı belän ireşelgän waqıtlı solıx kileşüe ike yaqnı da bäreleşlärneñ çigenä citüdän tuqtattı, läkin töbäktä kiyerenkelek haman da yuğarı däräcädä qala birä.

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