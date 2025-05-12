DÖNYA
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Makron narkotik qullanamı?
İnternetta Makronnıñ narkotik yäşerüe däğwa itelde
Makron narkotik qullanamı?
France calls out fake drug use claims as foreign-led disinformation / AP
12 Май 2025

Ber video yazmağa qarap Franśiya däwlät başlığı Êmmanuêl’ Makronnıñ Ukrainağa poyezd belän barğanda östälendäge kokainnı yäşerüe däğwa itelde.

Franśiyaneñ İlbaşı idaräse videonı “koordinaśiyale yalğan mäğlümat kampaniyase” dip atadı.

Yelisey sarayı yäkşämbe könne X platformasında belderü yasap, däğwalarnı ğayepläde.

Belderüdä: “Awrupanıñ berlege qurqınıç astında, ğadi genä qul’yawlıqnı da narkotik kebek kürsätälär,” – diyelä.

Video yazmadan kürengänçä Makron Germaniya Kanślerı Fridrix Merś häm Angliya prem’yer-ministrı Kir Starmer belän Pol’şadan Ukrainağa poyezdda bara.

İnternet qullanuçıları kameranı kürgäç Makronnıñ östäldäge aq çüpräkkä törelgän poroşoknı yäşerüen äytä. Merśnıñ da qulında kokain qaşığı buluın citkerä.

Franśuz räsmi zatları Makronnıñ qulında kägäz’dän yasalğan qul’yawlıqnıñ buluın açıqladı häm videonıñ cämäğat’çelektä xozursızlıq tudıruın belderde.

Franśiya mediası da Merś qulında êçemlekne bolğata torğan qaşıq buluın citkerde.

Yelisey sarayı tübändäge belderüne yasadı: “Bu yalğan xäbär Franśiyaneñ çit ildäge häm ildäge doşmannarı tarafınnan cäyelderelä. Manipulyaśiyağa qarşı uyaw bulırğa tiyeş bez.”

Yalğan mäğlümat

Älege waqıyğa Franśiyadä häm Awrupada çit illärgä bäyle yalğan mäğlümat kampaniyaläreneñ könnän-kön cäyelüennän borçu toyılğan waqıtta barlıqqa kilde.

Awrupa tışqı êlemtälär xezmäte tarafınnan açıqlanğan ber xisapta däwlät häm däwlät çitendäge uyınçılarnıñ demokratik cämğıyät’lärne totrıqsızlaştıru öçen yalğış mäğlümat cäyüe turında kisätü yasaldı häm Franśiya küp tapqırlar berençel maqsat bularaq kürsätelgän ide.

2023 yılnıñ aprel’ ayında Makron mäğlümat manipulyaśiyase belän köräş öçen milli strategiya alıp bardı, monı “demokratiyabez öçen suğış” dip atadı.

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