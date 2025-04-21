DÖNYA
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Tailandta bombalı häm qorallı höcüm: 16 keşe yaralandı
Wäqalätlelär höcümnärne tikşergän arada iminlek çaraları köçäytelde
Tailandta bombalı häm qorallı höcüm: 16 keşe yaralandı
There was no word on the condition of the injured. / Photo: Reuters
21 Апрель 2025

Tailandnıñ Narathiwat wilayätendä uzğan yal könnärendä ike ayırım höcüm näticäsendä, kim digändä, 16 keşe yaralanğan, dip xäbär itä cirle mäğlümat çaraları.

Berençe waqıyğada, Muang rayonında urnaşqan Khok Khian poliśiä bülekçäsendäge xezmätkärlär toraq binası yanında quyılğan motośikl häm yanına berketelgän arba şartlağan. Bu waqıyğada 9 keşe yaralanğan, dip xäbär itä “Bangkok Post”.

Şartlaw näticäsendä bina, çitän häm yaqında quyılğan başqa transport çaralarına da zıyan kilgän.

Waeng rayonında isä qorallı keşelär ber yort aldında kiçke aş aşap utırğan tailandlı buddistlarğa granata ırğıtqan häm ut açqan.

Bu höcüm näticäsendä 7 keşe yaralanğan häm cirle xastaxanägä salınğan.

Yaralanuçılarnıñ xäle turında älegä mäğ’lümat yuq.

Waqıyğalar tikşerelä, häm bu töbäktä iminlek çaraları köçäytelgän.

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