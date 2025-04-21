Tailandnıñ Narathiwat wilayätendä uzğan yal könnärendä ike ayırım höcüm näticäsendä, kim digändä, 16 keşe yaralanğan, dip xäbär itä cirle mäğlümat çaraları.
Berençe waqıyğada, Muang rayonında urnaşqan Khok Khian poliśiä bülekçäsendäge xezmätkärlär toraq binası yanında quyılğan motośikl häm yanına berketelgän arba şartlağan. Bu waqıyğada 9 keşe yaralanğan, dip xäbär itä “Bangkok Post”.
Şartlaw näticäsendä bina, çitän häm yaqında quyılğan başqa transport çaralarına da zıyan kilgän.
Waeng rayonında isä qorallı keşelär ber yort aldında kiçke aş aşap utırğan tailandlı buddistlarğa granata ırğıtqan häm ut açqan.
Bu höcüm näticäsendä 7 keşe yaralanğan häm cirle xastaxanägä salınğan.
Yaralanuçılarnıñ xäle turında älegä mäğ’lümat yuq.
Waqıyğalar tikşerelä, häm bu töbäktä iminlek çaraları köçäytelgän.