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Qırğızstan häm Tacikstan tarixi çik buyı kileşüen imzaladı
20 yıllıq söyläşülärdän soñ Bişkäk häm Düşänbe çik bäxäslären xäl itte
Qırğızstan häm Tacikstan tarixi çik buyı kileşüen imzaladı
/ AFP
14 Март 2025

Qırğızstan ilbaşı Sadır Caparov häm Tacikstan ilbaşı Êmomali Raxmon pänceşämbe könne Bişkäktä soñğı yıllarda daimi bäreleşlärgä kitergän häm küptän däwam itkän çik buyı kileşmäwçänlegen xäl itkän dokumentnı imzaladılar.


2002 nçe yıldan birle söyläşülär alıp barılğan bu dokument Raxmonnıñ Bişkäkkä räsmi säfäre waqıtında Qırğızstannıñ däwlät rezidenśiyäsendä imzalandı.

İke citäkçe şulay uq ike yaqlı iq’tisadi xezmättäşlekne nığıtu öçen zarur bulğan barlıq adımnarnı yasaw turında belderü yasadılar.

Yaqınça 1.000 kilometr (621 mil’) ozınlığındağı Qırğızstan-Tacikstan çige 2021nçe häm 2022 nçe yıllarda iñ kisken bäreleşlär bulğan urınğa äwerelgän ide.


2021nçe yılda öç kön däwam itkän bäreleşlärdä 36 Qırğızstan häm 19 Tacikstan watandaşı hälaq buldı.


2022 nçe  yılnıñ sentyabrendä isä ike kön barğan bäreleşlär näticäsendä  kimendä 100 keşe ğomeren yuğalttı, yaqınça 140.000 keşe küçerelde.

 

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