DÖNYA
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Avstraliyädä melioidoz êpidemiyäse: ülüçelär sanı arta
Tön’yaq Kvinslendta melioidoz belän awıruı oçraqları arta, 2025 nçe yılda 31 keşeneñ üleme raslanğan
Avstraliyädä melioidoz êpidemiyäse: ülüçelär sanı arta
Bacteria in soil and water cause melioidosis through cuts or inhalation. / AP
14 Май 2025

Avstraliyäneñ Kvinslend ştatında bıyıl tufraq aşa yoqqan melioidoz awıruınnan ülüçelär sanı 31gä citkän.

Çärşämbe könne cirle matbuğatta çıqqan xäbärlärgä qarağanda, soñğı ülem uzğan atnada Taunsvil qalasında terkälgän.

“ABC News” mäğ’lümatlarıına qarağanda, Kvinslend sälamätlek saqlaw ministrlığına bıyıl melioidoz belän bäyle 221 oçraq belderelgän.

Belgeçlär bu wäzğıyät’ne ştatta möhim êpidemiya dip bäyäli.

Oçraqlarnıñ zur öleşe Kerns häm Taunsvil şähärlärendä terkälgän.

Taunsvill Xalıq sälamätlege bülege direktorı Stiven Donoxyu küpläp isertkeç êçemleklär qullanuçılar, olı yäş’tägelär häm xronik awıruları bulğan keşelärneñ iñ yuğarı risk törkemenä kerüen beldergän.

Melioidoz — tön’yaq Avstraliya häm Kön’yaq-könçığış Aziyädä tufraqtağı häm sudağı bakteriyälär kiterep çığarğan siräk oçrıy torğan awıru.

Bu bakteriyälär keşe organizmına yaralar aşa yäki sulış alu yulları belän kerep urnaşa ala.

Bıyılğı rekord däräcädäge su basulardan soñ oçraqlar sanı artqan.

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