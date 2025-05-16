16 Май 2025
İlbaşı Donal’d Tramp AQŞnıñ Süriyäneñ yaña xökümäten tanu qararı belän bäyle berlektäşe İzrail’ belän kiñäşläşmäwen belderde.
Bu adım ilbaşı Äxmäd äş-Şara citäkçelegenä qarata İzrailneñ tirän şiklänüläre buluğa qaramastan yasaldı.
Tramp, dürt könlek Yaqın Könçığış säfären tämamlap, Äbu - Dabidan kitkännän soñ “Air Force One”da jurnalistlarğa:
“Bu mäs’älädä alar belän kiñäşläşmädem. Minemçä, bu döres adım ide. Bu qararım öçen küplär mine maqtadı. Bez Süriyäneñ uñışqa ireşüen telibez”,- dip belderde.
Tramp, sişämbe könne yasağan belderüendä, äş-Şara belän oçraşır aldınnan Süriyägä qarata kertelgän sankśiyälärne beterü turında boyırıq biräçägen äytte.
Bu säyäsättä zur üzgäreş bularaq bäyälänä.