YAÑA SÜRİYÄ
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Tramp: “Süriyä mäs’äläsendä İzrail’ belän kiñäşläşmädem”
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Amerika Quşma Ştatlarınıñ Süriyäneñ uñışqa ireşüen teläwen äytep, yaña Süriyä xökümäten tanır aldınnan İzrail’ belän kiñäşläşmäwne döres adım dip atadı
Tramp: “Süriyä mäs’äläsendä İzrail’ belän kiñäşläşmädem”
US President Donald Trump gestures, while he boards Air Force One, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, May 16, 2025. / Photo: Reuters
16 Май 2025

İlbaşı Donal’d Tramp AQŞnıñ Süriyäneñ yaña xökümäten tanu qararı belän bäyle berlektäşe İzrail’ belän kiñäşläşmäwen belderde.

Bu adım ilbaşı Äxmäd äş-Şara citäkçelegenä qarata İzrailneñ tirän şiklänüläre buluğa qaramastan yasaldı.

Tramp, dürt könlek Yaqın Könçığış säfären tämamlap, Äbu - Dabidan kitkännän soñ “Air Force One”da jurnalistlarğa:
“Bu mäs’älädä alar belän kiñäşläşmädem. Minemçä, bu döres adım ide. Bu qararım öçen küplär mine maqtadı. Bez Süriyäneñ uñışqa ireşüen telibez”,- dip belderde.

Tramp, sişämbe könne yasağan belderüendä, äş-Şara belän oçraşır aldınnan Süriyägä qarata kertelgän sankśiyälärne beterü turında boyırıq biräçägen äytte.

Bu säyäsättä zur üzgäreş bularaq bäyälänä.

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