DÖNYA
2 min uqıu
Sälamätlek saqlaw wäqalätleläre Papua - Yaña Gvineyada poliomielit êpidemiyäse iğ’lan itte
Papua - Yaña Gvineya sälamätlek saqlaw ministrı Elias Kapavore wäzğıyät’ne citdi, ämma idarä itep bulırlıq dip bäyäläde.
Sälamätlek saqlaw wäqalätleläre Papua - Yaña Gvineyada poliomielit êpidemiyäse iğ’lan itte
Genetic testing showed the polio strain detected in Papua New Guinea was linked to one circulating in Indonesia. / Photo: Reuters
16 Май 2025

Papua - Yaña Gvineyada balalar paraliçı (poliomielit) êpidemiyäse iğ’lan itelde dip xäbär itte sälamätlek saqlaw räsmi zatları. Bu xäl vakśinaśiya däräcäse tübän bulğan ildä awıru taralu qurqınıçın arttıra.

Küp oçraqta kanalizaśiya häm pıçraq su aşa yoğa torğan poliovirus – bik yoğışlı häm ülemçel bula alğan awıru.

Bu virus invalidlıqqa häm paraliçlanuğa kiterergä mömkin, ul kübesençä biş yäş’tän keçeräk balalarğa täêsir itä.

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması mäğ’lümatlarına qarağanda, virus Tın okean töbägendäge ildä — başqala Port- Morsbida häm ikençe iñ zur şähär Laêda — kanalizaśiya suında häm êkologik ürnäklärdä tabılğan.

Soñınnan ütkärelgän testlarda Laê şähärendä ike balanıñ poliovirusnıñ 2 nçe tibı belän awıruı açıqlandı dip belderä Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışmasınıñ Papua - Yaña Gvineya wäkile Sevil Huseynova.

Huseynova süzlärençä, balalarda virusnıñ cämğıyät’ êçendä taraluınıñ raslanu  balalar paraliçı êpidemiyäse digän süz.

Sälamätlek agentlığı raslanğan êpidemiyägä bik borçıluın belderde.  

Genetik testlar Papua - Yaña Gvineyada tabılğan poliomielitnıñ Indoneziyädä taralğan virus belän bäyle ikänlegen kürsätkän.

Papua - Yaña Gvineya 2000 nçe yılda poliomielitsız dip sertifikatlanğan ide, ämma Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması mäğ’lümatlarına qarağanda, balalar arasında vakśinaśiya däräcäse 50% tan da tübän.

 Huseynova: “Balalar paraliçı – bik yoğışlı awıru häm vakśinaśiya däräcäläre tübän bulğan cämğıyät’lärdä virus tiz arada ber keşedän ikençesenä yoğa”,- dip belderde.

Papua - Yaña Gvineya sälamätlek saqlaw ministrı Elias Kapavore wäzğıyät’ne citdi, ämma idarä itep bulırlıq dip bäyäläde.

 “Bez moña qadär dä anıñ belän köräştek häm närsäneñ êşkä yarawın beläbez”, – dide ul jurnalistlarğa pänceşämbe könne.

“Vakśinaśiya – ışanıçlı häm täêsirle, bez balalarnı saqlaw öçen tiz xäräkät itäbez”,- dip östäde ul.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us