İzrail armiyaseneñ sişämbe irtäsendä Xan Yunıstağı ber xastaxanägä oyıştırğan hawadan höcümendä biredä däwalanğan fälästinle jurnalist Xäsän Eslayeh yaqtı dön’yadan kitte.
Üzäge Ğazzädä urnaşqan Xökümät media ofisı Xäsän Eslayehnıñ Nasser mediśina üzägenä oyıştırılğan hawadan höcümdä ğomereneñ özelüen döres dip belderde.
Ğazzäneñ Grajdannarnı saqlaw süzçese Mäxmüt Bassal “AFP” xäbär agentlığına birgän interv’yuda jurnalistnıñ 7 aprel’ könne İzrail oyıştırğan ber höcümdä yaralanuın häm xastaxanägä yatuın xäterlätte.
İzrail armiyase aprel’dä oyıştırılğan höcümdä Eslayehnıñ maqsat itep alınuın häm anıñ jurnalist kiyemendä “Xamas”ka êşläwen däğwa itte, Xäsän isä bu däğwalarnı kire qaqtı.
Bu İzrailneñ jurnalistlar, sälamätlek saqlaw xezmätkärläre, yärdäm kürsätü xezmätkärläre kebek fälästinle ictimağıy oyışmalarda êşläwçelärne “Xamas” yäisä Ğazzädäge qalğan qorallı törkemnärneñ äğzaläre bularaq kürgän berençe waqıyğa tügel.
Uzğan aynı İzrail “Al Jazeera Mubasher” xäbärçese bulğan häm “Drop Site News”ka xäbär yazğan Hossam Şabatnı “Xamas” äğzase buluın äytep, üterde. Annarı İzrail armiyase Räfaxta 15 sälamätlek saqlaw häm qotqaru xezmätkären üterde. Bolardan kim digändä altısınıñ “Xamas” suğışçısı buluın citkerde.
“TRT Arabi” kanalı jurnalistı bulğan Sami Şehadeh ta Ğazzä üzägendäge Nuseyrat qaçaqlar lagerendä xäbär citkergän waqıtta bombağa totıldı. Ayağın yuğalttı.
“Mondoweiss”ta urın alğan ber mäqalädä Xäsän Eslayehnıñ wazıyfadaşı häm iptäşe bulğan Tarek Hajjaj dustınıñ bernindi partiya äğzase bulmawın äytte.
Xäsän: “Armiya 7 oktäbr’dä Xan Yunısta suğışuımnı däğwa itte, ul waqıtta min Räfaxtağı waqıyğalarnı küzätep bara ide. Bernindi partiyağa äğzalegem yuq. Ğazzädä barı tik jurnalist idem,” – digän ide.
İzrail gazetları armiyaneñ Xäsän xaqındağı berençe däğwaların küpertep, aña qarşı tap töşerü kampaniyasen başlattı. Şulay uq Xäsänneñ êlekke “Xamas” liderı Yax’ya Sinvar belän bergä töşkän fotoräsemen dä internetka quydılar.
Dustı Hajjaj tübändägeçä citkerde: “Sinvar belän ber çarada töşkän ide. ğazzädä fälästinle liderı belän räsemgä töşü normal’ xäl.”
Xäsän Ğazzädä yasağan xäbärläre belän tanılğan populyar jurnalist ide. İzrailneñ xärbi operaśiya räsemnäre, video yazmalar belän urtaqlaşa ide. Twitter häm İnstagramda Ğazzädäge gumanitar kriziska iğtibarnı cälep itte.
Anı Telegram, X, Facebook häm İnstagram kebek platformalarda tuplam millionnan artıq keşe qarap bara ide.
Xätta İnstagram jurnalist akkauntın çikläde.
Jurnalistlarnı yaqlaw komitetı Xäsän Eslayeh üterelgän höcümne qırıs räweştä ğayepläde.
“Mondoweiss”ka belderü yasağan Xäsän bolay digän ide: “Basıp aluçı köçlär miña qabat höcüm itä ala. Min suğışmıym. Êşemne başqaram häm xezmätemnän cawaplı min. İzrail armiyase mine ütersä, töşergän räsemnärem häm bar dön’yağa añlatqannarım qalaçaq. İsemem, däğwam häm tawışım ülmäyäçäk.”